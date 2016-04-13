中国未来五年公务机潜在需求达2320架 价值超4600亿元--报告

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月13日 - 中国民生金融租赁公司与胡润研究院最新报告指出，如果算上隐形财富，中国大陆未来五年有潜力购买公务机的人数将达1,850人，购置公务机需求将达2,320架，价值将超过4,600亿元人民币。
目前中国大陆公务机机队数量将近300架，大中华地区达439架。报告预期，未来五年，中国内地富裕人群中，潜在包机人数将达1.2万人，需求将上升至近27万小时。
根据胡润研究院相关调查，如果算上隐形财富，中国大陆拥有100亿元以上财富的人数有580人，拥有10亿美金（约65亿元）财富以上的人数有970人，拥有20亿元财富以上的人数有5,630人。报告预计，10亿美元财富以上的人群中，预计有一半购买公务机的潜力，约四成有潜在包机需求，每年包机需求约为100-200小时／年。
目前胡润百富榜中前100位富豪中，有32位超级富豪拥有公务机，其中超远程公务机最受青睐，有24位富豪拥有，主要是来自美国通用动力(GD.N)旗下的湾流宇航和加拿大庞巴迪(BBDb.TO)两家公司的产品。
北京是内地停放公务机最多的城市，上海为主的长江三角洲次之。而北京、上海、深圳和三亚是境内公务机起降最频繁的城市；香港、日本、新加坡和首尔是境外短途起降最频繁的城市。境外长途而言，纽约、洛杉矶、旧金山、巴黎、伦敦和悉尼则遥遥领先。
购买公务机的十大理由中，除了省时高效和自由灵活，“面子”问题及私密安心也是购机的重要理由。而不买公务机的七大理由中，除了航线申请/停放手续麻烦，还包括有价格昂贵、过于高调、民航航线已满足出行需求等。
公务机的使用成本相对高昂。报告指出，以北京至纽约的长途航线为例，一次往返航程时间为30个小时，超远程机型公务机包机价格约为225万元（价格不包含地面费用）。以北京至上海的短途航线为例，一次往返航程时间为五小时，远程机型公务包机约为27.5万元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。