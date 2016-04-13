中国未来五年公务机潜在需求达2320架 价值超4600亿元--报告

路透上海4月13日 - 中国民生金融租赁公司与胡润研究院最新报告指出，如果算上隐形财富，中国大陆未来五年有潜力购买公务机的人数将达1,850人，购置公务机需求将达2,320架，价值将超过4,600亿元人民币。

目前中国大陆公务机机队数量将近300架，大中华地区达439架。报告预期，未来五年，中国内地富裕人群中，潜在包机人数将达1.2万人，需求将上升至近27万小时。

根据胡润研究院相关调查，如果算上隐形财富，中国大陆拥有100亿元以上财富的人数有580人，拥有10亿美金（约65亿元）财富以上的人数有970人，拥有20亿元财富以上的人数有5,630人。报告预计，10亿美元财富以上的人群中，预计有一半购买公务机的潜力，约四成有潜在包机需求，每年包机需求约为100-200小时／年。

目前胡润百富榜中前100位富豪中，有32位超级富豪拥有公务机，其中超远程公务机最受青睐，有24位富豪拥有，主要是来自美国通用动力(GD.N)旗下的湾流宇航和加拿大庞巴迪(BBDb.TO)两家公司的产品。

北京是内地停放公务机最多的城市，上海为主的长江三角洲次之。而北京、上海、深圳和三亚是境内公务机起降最频繁的城市；香港、日本、新加坡和首尔是境外短途起降最频繁的城市。境外长途而言，纽约、洛杉矶、旧金山、巴黎、伦敦和悉尼则遥遥领先。

购买公务机的十大理由中，除了省时高效和自由灵活，“面子”问题及私密安心也是购机的重要理由。而不买公务机的七大理由中，除了航线申请/停放手续麻烦，还包括有价格昂贵、过于高调、民航航线已满足出行需求等。

公务机的使用成本相对高昂。报告指出，以北京至纽约的长途航线为例，一次往返航程时间为30个小时，超远程机型公务机包机价格约为225万元（价格不包含地面费用）。以北京至上海的短途航线为例，一次往返航程时间为五小时，远程机型公务包机约为27.5万元。（完）