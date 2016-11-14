中国企业景气温和改善 预计四季度及明年经营逐步好转--国研中心

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 中国国务院发展研究中心企业家调查显示，目前中国企业景气温和改善，企业家认为未来市场需求稳中有升，对未来发展信心有所恢复。预计今年四季度企业经营状况将“好转”的企业家比“恶化”的多17.1个百分点，好于2015年的调查结果，预计明年“好转”的比“恶化”的多22.5个百分点。
人民日报引述国研中心公管所企业家调查系统课题组“2016·中国企业经营者问卷跟踪调查”称，随着企业景气的温和回升，企业家对当前宏观经济形势的判断也趋于乐观。
调查显示，认为目前综合经营状况“良好”的企业家占27%，比认为“不佳”的多6.4个百分点，为近三年来的最高值；另外不同地区、规模和所有制企业目前的景气状况呈现明显分化态势，不同行业企业的景气状况分化也十分明显。
“分地区看，长三角地区企业的经营状况好于京津冀和珠三角地区企业；分规模看，大中型企业经营状况好于小型企业；分所有制看，国有及国有控股公司和外资企业好于民营企业。”报导称。
调查结果显示，经营状况相对较好的行业主要有：农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，以及制造业中的汽车、电子设备等。而采矿业和制造业中的食品、纺织、化纤、非金属制品、通用设备等行业经营状况相对较差。
报导并称，随着信心的回升，企业订货降势趋缓，调查显示，目前订货“正常”的企业家占48.7%，“高于正常”的占5.4%，两者合计比重比2015年上升了3.2个百分点；回答订货“低于正常”的企业家占45.9%。
该调查问卷样本覆盖31个省、自治区和直辖市的各个行业，其中国有企业和非国有企业分别占3.7%和96.3%；大、中、小型企业分别占9.2%、24.8%和66%。（完）
(发稿 李子木；审校 李文科/乔艳红)
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