中国企业景气温和改善 预计四季度及明年经营逐步好转--国研中心

路透北京11月14日 - 中国国务院发展研究中心企业家调查显示，目前中国企业景气温和改善，企业家认为未来市场需求稳中有升，对未来发展信心有所恢复。预计今年四季度企业经营状况将“好转”的企业家比“恶化”的多17.1个百分点，好于2015年的调查结果，预计明年“好转”的比“恶化”的多22.5个百分点。

人民日报引述国研中心公管所企业家调查系统课题组“2016·中国企业经营者问卷跟踪调查”称，随着企业景气的温和回升，企业家对当前宏观经济形势的判断也趋于乐观。

调查显示，认为目前综合经营状况“良好”的企业家占27%，比认为“不佳”的多6.4个百分点，为近三年来的最高值；另外不同地区、规模和所有制企业目前的景气状况呈现明显分化态势，不同行业企业的景气状况分化也十分明显。

“分地区看，长三角地区企业的经营状况好于京津冀和珠三角地区企业；分规模看，大中型企业经营状况好于小型企业；分所有制看，国有及国有控股公司和外资企业好于民营企业。”报导称。

调查结果显示，经营状况相对较好的行业主要有：农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，以及制造业中的汽车、电子设备等。而采矿业和制造业中的食品、纺织、化纤、非金属制品、通用设备等行业经营状况相对较差。

报导并称，随着信心的回升，企业订货降势趋缓，调查显示，目前订货“正常”的企业家占48.7%，“高于正常”的占5.4%，两者合计比重比2015年上升了3.2个百分点；回答订货“低于正常”的企业家占45.9%。

该调查问卷样本覆盖31个省、自治区和直辖市的各个行业，其中国有企业和非国有企业分别占3.7%和96.3%；大、中、小型企业分别占9.2%、24.8%和66%。（完）