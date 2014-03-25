中国企业第一季股权融资额降三成

路透上海3月24日 -根据汤森路透最新统计数据，2014年首季中国企业在全球股权资本市场（ECM）上融资额达171亿美元，较去年同期下降28.5%；在中国企业全球股权融资承销商中，广发证券(000776.SZ)一举跃升至首位，而去年第一季位居首位的瑞银集团UBSN.VX滑落至第24位。

ECM一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债。今年一季度，随着A股IPO的重启，中国企业的IPO发行共募资72亿美元，同比激增8.27倍；其中A股IPO融资额达56亿美元，而去年同期为空窗；海外IPO为16亿美元，大多在香港上市。

一季度中国企业在全球的再融资和可转债分别为72亿美元和26亿美元，较去年同期分别下降55%和63%。

就承销商而言，广发证券因承销特变电工(600089.SS)配股（募资36.6亿元人民币）、杰瑞股份(002353.SZ)定向增发（募资规模30亿）等八个项目，承销额共计16.78亿美元，由去年的39位跃升至首位。海通证券(600837.SS)和中信集团分列第二和第三位。

高盛(GS.N)成为本季外资投行中表现最好，以10.84亿美元承销额位居第四，花旗和德意志银行(DBKGn.DE)分列第六和第七位。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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