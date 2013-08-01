中国年轻一代不愿继承家族企业

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港8月1日(记者 Lavinia Mo) - 现年21岁的戴殷涛(音)是一位中国富商的独子。他父亲的名下拥有房地产、制药和采矿企业。戴殷涛无意接管他父亲的生意，转而选择在贵阳市的一座建筑工地上班，只不过每天是开着保时捷上班。

戴殷涛说：“我在这儿上班，是因为我不想拿我爸的钱。自由意味着一切。”

根据中国社科院的数据，随着中国第一代企业家到了退休年龄，有超过300万家私营企业不得不在未来3-8年内处理接班人的问题。

当然，这并非中国独有，但对于一个没有多少职业经理人的国家来说，这种情况会造成特殊风险。家族企业不愿聘用外人接管经营，因担心后者会掌控整个企业。国内并购和私募股权介入也非常罕见，因此第一代企业家很少有退出的选项。

财富研究企业Wealth-X估计，中国第一代创业企业的价值约为6,110亿美元，因而任何继承危机都可能会严重影响中国经济的这一关键增长引擎。

香港中文大学经济金融研究中心主任范博宏(Joseph Fan)教授表示：“如果一个国家的所有企业均在同一时间段内遭遇继承问题，这可能会对这个国家造成系统性危机。继承问题处理不好可能会伤及国家经济。”

**更好的工作机会**

中国大陆大多数夫妇只有一个孩子，而且其中很多孩子在海外接受教育，现在没有接管家族企业的意愿，倾向于其他更光鲜亮丽的职业机会。

香港科技大学陈江和亚洲家族企业与创业研究中心(Tanoto Center for Asian Family Business and Entrepreneurship Studies)主任金乐琦(Roger King)表示：“下一代人常常认为外面的机会比回到家族企业好，所以连续性成为一个问题。”

现年29岁的韩露露(音)毕业于米兰马兰欧尼设计学院(Istituto Marangoni)，曾在加拿大和意大利学习时装设计。她最初无意介入她父亲的上海连锁餐厅，但后来意识到她可以把自己的技能用于食品行业--设计盘子。

韩露露说：“只是在过去两年中，我开始思考，食物和时装都与生活方式有关，所以我也就不那么抗拒食品业了。”但她也表示，她还是没有做好接管父亲企业的准备。

**代际转移**

中国过去三十年全面的经济改革引发了巨大的社会和经济变革，为当今一代提供了其父辈所不曾有过的机会。

中欧国际工商学院(Chinese European International Business School)凯风家族传承中心(Kaifeng Family Heritage Center)负责人Jean Lee表示：“就价值观和生活方式而言，中国第一代和第二代人经历的社会变化极具戏剧性。在传统行业中，很多企业现在或许面临着歇业的挑战，因为没人想接管企业。”

刘芳目前属于比较幸运的父母。她的儿子龚晨(音)接管了她名下在全国开有56家连锁店的芳子国际美容集团，龚晨从英国留学归来后在芳子美容工作了八年。