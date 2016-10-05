焦点：债台高筑的中国企业获银行慷慨贷款 避开触发“雷曼时刻”

路透香港10月4日 - 路透的一项分析显示，由于获利低迷，加上债务负担加重，将近四分之一的中国企业上半年获利很低，甚至不足以偿还负债的利息。

中国企业的负债高达18万亿(兆)美元，相当于中国国内生产总值(GDP)的约169%，但几乎没有公司表示感到压力。

相反，专业律师和投资者表示，银行业正在响应中国政府支持实体经济的号召，对企业债务进行展期或给予还款豁免，有时可以是豁免几年。

这表明中国可能会陷入和日本类似的长期经济停滞，而不会遭遇引发危机的单一事件，即一些经济学家所说的2008年雷曼兄弟倒闭后的“雷曼时刻”。“雷曼时刻”成为全球金融危机的触发点。

“他们正为了短期稳定将问题往后推，”美国太平洋投资管理公司(PIMCO)驻新加坡的新兴市场投资组合经理Roland Mieth说，“中国可以在未来很多年维持现状，不会引发金融危机，如同日本维持多年的高杠杆一样。”

一些国际机构已警告中国当局应停止资助弱质企业，特别是效率不佳的国有企业，这些国企往往排挤民间企业生存空间。这些国际机构指出，中国必须容许更多企业违约事件，以改善信贷配置，及停止经济体系内的无谓支出。

**信贷品质**

虽然中国当局认识到必须降低企业对低息贷款的依赖，但中国国务院总理李克强也承诺，信贷将持续增长，政府并鼓励国有银行支持中小企业。

一些律师及投资人表示，这些银行显然听进去了，银行为企业提供了三四年的免付息宽限期，或是协助以足额面值重整债券，基本上也就是提供展延。

里昂证券中国策略主管张耀昌(Francis Cheung)指出，李克强要求银行业者展延贷款，特别是对中小企业，这是债券违约减少的一个明显原因。

张耀昌表示，银行已将焦点从认列坏帐转移到支持经济措施，提供更多宽限期，并且提出较稳定的不良贷款数字，尽管之前曾经警告不良贷款率将会上升。

高盛上周估计，过去三个月中国国内债券市场只有一宗违约，相较之下，今年上半年至少有10宗。

当然，境内债务违约案可能仍会增加。信用评级机构标普全球表示，该公司给予评级的大约240家中国企业信用质量恶化速度为2009年以来最快。

该公司在一份研究报告中称，鉴于信用风险大幅恶化，中国违约案数量不多的情况“十分异常”。

根据路透数据分析，527家大陆上市公司2016年上半年的获利下滑中值为0.8%，而93家在香港上市的中资企业获利仅增加0.3%。

而两者的整体负债水平都处于纪录高位。

在这93家最早于2011年赴香港上市的大型中资企业中，他们在过去五年里利用获利偿还债务的能力仅有一次比现在还差。

分析显示，其中将近一半企业的营业利润不足利息支出的三倍，这样的资产负债情况并不健康。有四分之一的企业利润甚至不够偿还利息。

**债台高筑**

对于许多人而言，债务持续增加所带来的冲击是获利能力下滑以及长期投资减少，借款已经越来越大程度上被用来偿还其他债务，而不是用于带动成长。

债务也持续增加，中国褐皮书中指出，第三季借入贷款的企业总数创下三年来新高。

而在获利能力方面，就股东权益报酬率(ROE)来看，路透调查的93家香港上市公司获利能力创下至少五年来最低，为7.32%。

527家中国上市公司的ROE中值为5.07%，也为至少五年以来最低。分析师大多认为稳健的ROE水准应在15-20%。

虽然许多公司声称他们正在偿还债务，但部分已经债台高筑的集团表示，他们在取得更多贷款上没有太大困难，特别是海外收购贷款。

上海上市公司精工钢构(600496.SH)一名高管表示，“我们没有这个问题。我们能从国内银行申请到超短期融资，我们没有感到不安。”

一家香港上市国有大型开发商的一名高管表示，贷款前景仍乐观，不过要通过发债筹措资本的难度有所提高。该公司的获利已经不足以涵盖其利息成本。

“市场流动资金充裕，且利率偏低，就算是永久性证券，若能在五年内偿还的话利率也较低。从银行借款一直都不是问题，”该名高管表示，“作为一家国有企业也有帮助。”(完)