中国正洽购至少150架空客飞机--消息

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透3月19日 -据知情人士称，中国国家主席习近平本月底出访欧洲期间可能购买至少150架空中客车(Airbus)飞机，价值200亿美元，而中国正在商洽此事。
若达成广泛交易将有助改善中欧贸易关系，交易可能包括以购买更多空客A330客机为条件，让空客在中国开设第二座工厂。
A330客机的“客舱整装”工厂将进一步加强空中客车在中国市场的地位，五年前该公司在中国天津设立了首家欧洲以外的总装工厂，由本地工人完成A320客机的总装工作。
该协议可能还涉及解冻27架A330客机采购计划的决定，中国政府在近期与欧盟因环境政策问题发生争执后中止了该计划。
了解情况的人士透露，采购计划将于本次访问的法国和德国站期间宣布，采购飞机可能还包括一些A320和A350机型。不过最终结果还要取决于协商，协商可能一直持续到最后时刻。
空客发言人拒绝对此置评。上述知情人士要求不具名，因出于保密原因，他们未被授权向媒体谈论此事。(完)
(编译 白云/郑茵 审校 龚芳/高琦)
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