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中国财经 | 2013年 2月 20日 星期三 18:23 BJT

中国买进35万吨美国小麦

路透北京/芝加哥2月20日 - 交易商周三表示,过去十日中国已购买35万吨美国小麦,这是因为小麦价格跌至逾七个月低点,而且中国国内小麦价格昂贵,增加了美国小麦的吸引力.

中国是全球最大的小麦生产和消费国,但本地价格已涨至纪录高点,因为去年天候不佳影响了小麦的质量和收获量.

"美国小麦的价格过去一周跌了很多,现在预定也划算,"一中国磨粉厂的消息来源表示.

芝加哥一出口消息来源表示,上周中国买进六个船货的美国软小麦及春小麦,预定交付期是4月到5月,价格介于每吨330到378美元.

上述中国消息来源表示,本周又订购一个船货的小麦,并指出这七批船货包括一些北方黑春小麦,含运费在内的价格介于每吨375-385美元.

美国小麦期货指标合约上周跌至2012年6月以来最低价,因为美国大平原区气候有利谷物生长,市场预期收成将非常好.

上述价格低于中国深圳港国内高质量小麦每吨2,720元人民币的价格.

"我们预期今年进口总量将会超过去年,但这很大一部份要看国有企业能否说服政府提高进口限额,"一家国际贸易公司的人士表示.(完)

(编译 沈以文; 审校 蔡美珍)

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