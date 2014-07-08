中国企业采购123架空客直升机 价值6亿美元

路透北京/巴黎7月7日 - 德国总理默克尔访华期间，空中客车(Airbus,空中巴士)直升机部门与中国企业签订了6亿美元的合同，销售123架直升机。

空客表示，这些订单来自三家中国民航公司，包括空客Ecureuil系列的单引擎轻型直升机，以及双引擎EC135轻型直升机。

这是最近中国放松低空飞行管制后金额最大的一批订单之一。中国低空飞行主要为军队控制。

中国放松控制令外界预测将会增加大量订单，以填补该市场对直升机及普通航空的需求。

“我们认为这些首次签订的大合同表明，这一市场正在开始起飞，”空客直升机部门执行长Guillaume Faury说。

“目前在中国境内飞行的民用直升机有350架。在美国有1.2万架...因此中国的市场潜力巨大，”他在电话采访中表示。

根据空客直升机部门的估计，目前全球民用直升机市场每年销售量为800架，中国购买约50架。

Faury表示，预计到2020年中国的购买量将增加三倍达到每年200架，届时占全球市场需求的比重将不再是6-7%，而是20%。

“这意味着市场发生重大转变，我们当然也会留意各种机会，保持在中国市场的投资和发展，”Faury说。

空客直升机部门与中方有两个合作项目，分别为EC120轻型直升机和EC175中型直升机。

默克尔访问期间，德国汉莎航空公司(LHAG.DE)和中国国际航空公司(601111.SS)签署了初步协议，双方将扩大合作范围，日后有可能组建商业合资公司。

但空客没有像一些行业人士之前预期的那样宣布飞机订单，原先预测的A320系列飞机采购，现在看来可能要推迟到中德官员10月进一步接触之后。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵；审校 徐文焰)

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