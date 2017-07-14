中国采购团购买1,253万吨美国大豆 数量为历来第二大

路透7月13日 - 美国大豆出口协会表示，一个中国大宗商品进口商代表团周四签署协议采购了1,253万吨美国大豆，达成两国之间数量第二高的大豆交易。中国是全球最大的大豆买家。

交易商和分析师称，该采购协议对市场而言没有提供太多细节，最终价格和出货日期都不明确。

“他们毫无意义，”ED&F Man Capital的谷物期货全球主管Charlie Sernatinger说。“这只是表面上摆摆样子。”

采购团还同意买进371公吨的美国牛肉和猪肉。美国大豆出口协会称，大豆及肉类的采购总金额约为50.12亿美元。

先前创下纪录的大豆采购框架合同是2015年所签定的1,318万吨采购协议。一年前，中国买家同意买进400万吨大豆。

市场在尾盘时得知这一消息，但反应平静。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期约收低46-1/2美分，报每蒲式耳9.87-1/2美元，仅比盘中低点略高出0.01美元。该期约下跌4.5%，是2016年7月7日以来最大单日跌幅。

美国农业部预估，中国将在2017/18销售年度进口9,300万吨大豆，高于2016/17年度的8,900万吨。

美国大豆出口总计料为5,851万吨，上年度为5,579万吨。(完)