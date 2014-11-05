中国借价格下滑之机从欧洲大量买入汽油与调和组分

路透伦敦11月4日 - 交易商周二表示，中国近几日已从欧洲购买了大约25万吨汽油和调和组分，借价格下滑之机大举吃进。

中国也已买下33.5万吨11月发货的石脑油和柴油。这样大规模的购买行动在以往是罕见的。

欧洲指标汽油价格EUROBOB-ARA在过去四个月中下挫约30%，FOB ARA价接近每吨770美元，跟随原油价格的跌势。交易商表示，价格下滑促使中国买进更多油品及原油。

据路透船运数据和交易消息人士，近几日至少已有七艘40,000吨级的油轮被预订，用于在11月向中国运送汽油、芳烃和重整油。

交易员表示，最近在欧洲达成的汽油购买交易，多数属于中国石化(600028.SS)旗下交易部门联合石化、中石油以及其他规模较小的贸易商。

“中国全年的汽油需求都十分旺盛。由于调和组分的影响，官方数据很有可能低估了汽油需求，”Energy Aspects的分析师Robert Campbell表示。

亚洲的强劲需求为欧洲汽油精炼利润带来支撑，推动其周二升至每桶9.5美元左右，较此前一天上升2美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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