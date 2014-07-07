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中国财经 | 2014年 7月 7日 星期一 13:09 BJT

中国将采购100架空客产直升机

路透北京7月7日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)直升机部门周一与中国企业签订协议，将对中国销售100架直升机。

此项协议是在北京人民大会堂，由中国总理李克强以及德国总理默克尔监督之下所签定。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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