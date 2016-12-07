中资企业在英国再出手 买下习近平访英时光顾过的酒吧

2015年10月22日，资料图为英国时任首相卡梅伦和中国国家主席习近平走出The Plough at Cadsden酒吧。 REUTERS/Eddie Keogh

路透伦敦12月6日 - 去年中国国家主席习近平出访英国时，与时任英国首相卡梅伦在一家酒吧共饮啤酒，离开时面带微笑。

如今中国人带走了这家酒吧。

英国乡村酒吧The Plough at Cadsden被中国投资者收入囊中，这是他们在英国进行的一桩不同寻常的收购。中国投资者在英国的投资包罗万象，从伦敦豪华公寓和摩天大楼、到英国标志性黑色出租车的制造商都不放过。

去年10月这两位国家领导人的光顾，为这间位于卡梅伦乡间别墅附近的酒吧带来了国际声誉，并吸引大批中国游客前来。

“我们对新的战略伙伴和投资感到十分兴奋，”具有政府背景的中国企业中富集团英国董事总经理Peter Zhang说道。该公司买下了Plough酒吧。

“英国酒吧的概念在中国发展非常迅速，”他补充道。

据《泰晤士报》报导，中富集团出资200万英镑(260万美元)买下了这家始于16世纪的酒吧；但路透联系促成该交易的Christie & Co.时，其发言人拒绝对交易价置评。(完)