中资企业在英国再出手 买下习近平访英时光顾过的酒吧

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月6日 - 去年中国国家主席习近平出访英国时，与时任英国首相卡梅伦在一家酒吧共饮啤酒，离开时面带微笑。
如今中国人带走了这家酒吧。
英国乡村酒吧The Plough at Cadsden被中国投资者收入囊中，这是他们在英国进行的一桩不同寻常的收购。中国投资者在英国的投资包罗万象，从伦敦豪华公寓和摩天大楼、到英国标志性黑色出租车的制造商都不放过。
去年10月这两位国家领导人的光顾，为这间位于卡梅伦乡间别墅附近的酒吧带来了国际声誉，并吸引大批中国游客前来。
“我们对新的战略伙伴和投资感到十分兴奋，”具有政府背景的中国企业中富集团英国董事总经理Peter Zhang说道。该公司买下了Plough酒吧。
“英国酒吧的概念在中国发展非常迅速，”他补充道。
据《泰晤士报》报导，中富集团出资200万英镑(260万美元)买下了这家始于16世纪的酒吧；但路透联系促成该交易的Christie & Co.时，其发言人拒绝对交易价置评。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
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