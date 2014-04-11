焦点：中国买家违约50万吨大豆进口合同 为10年来最大规模

* 进口商至少有10批大豆进口合同违约--消息

* 买家难以开出信用证用于进口支付

* 加工商每加工一吨大豆损失80-100美元

* 市场担心会有更多进口合同违约

* 受此消息影响，美国芝加哥大豆期货下跌

路透新加坡/北京4月11日 -中国进口企业已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。

行业消息人士周四称，山东有三家公司未能支付进口大豆的款项，因为无法从银行开出信用证。

受中国取消订单影响，美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周五连续第二日下跌。其周四已下挫约1%，自九个半月高位下滑。

近几周来，中国接连爆出银行贷款、债券及影子银行产品的违约事件，折射出中国信贷风险加剧，部分原因在于中国经济增长有放慢的迹象。

根据路透对逾2,600家中国企业的调查显示，大宗商品公司以及半导体和软件公司的信贷违约风险居前。

经济成长趋冷，加上有迹象表明政府可能不会每次都出手揽下坏账，中国银行业开始对贷款的对象精挑细选。

“有五至六艘(巴拿马型)船货无法在港口卸货，因为买家无法开具信用证，另外五至六艘仍在运输途中的船货也无法开出信用证，”北京一位消息人士说。每艘巴拿马型货船的运输量为5-6万吨。

在巴西和阿根廷大豆上市之际，中国买家违约可能会限制全球大豆价格的涨势。中国进口量占全球大豆贸易总量的60%。

“现实情况是，全球仰赖中国大豆进口来维持这波上涨行情，”澳洲联邦银行商品分析师Luke Mathews表示。

他说，“这给大豆价格能否维持在当前水平打上问号。”

交易员称，中国这次取消50万吨大豆订单，是2004年以来最大规模的违约，当时买家取消30宗合同，造成近7亿美元的损失。

业内消息人士称，取消订单的部分企业一直利用进口大豆来获得廉价融资，因为信用证的利率低至2%，而且付款时间可以推迟几个月。

由于进口了大量大豆，一些企业甚至赔本出货，以便盘活资金后再投入到更加有利可图的业务中去。

随着中国经济经历数十年的高速增长后开始降温，监管机构出于对违约事件的担忧，过去两年要求银行减少对钢铁和水泥等产能过剩行业提供资金。

而那些国外出口商为了在获利颇丰的中国市场立足，即便中国进口商的信用证没有被确认，他们有时也会向中国发货，并相信买家会履行承诺。在2004年出现违约事件后，他们一度放弃了这种做法，但后来慢慢卷土重来。

**行业地震？**

消息人士称，鉴于压榨利润率为负且信贷收紧，大豆船货接收方面可能会出现更多违约。

“更多船货即将到港，但考虑到损失重大，银行不敢冒险向这些贸易公司开具信用证，”一公司高管称，“这可真的是行业的一场地震。”这家公司从银行开据信用证就遭到拒绝。

大豆压榨企业现在每加工一吨大豆就亏损500-600元人民币(81-97美元)，而去年第四季每吨还有盈利600元，当时恰逢消费旺季且一些船货延迟。

在丰厚利润率的驱使下，中国在当前销售年度已采购了2,770万吨美国大豆，而上一年度总共购买了2,100万吨美国大豆。

根据周四公布的海关数据，第一季中国进口了1,535万吨大豆，较上年同期增加33.5%。

“压榨企业遭受重大亏损，下游产品豆粕的销售状况也不特别好，”商务部下属大豆进口监管机构的一位官员称。

交易商和行业高层认为，中国第三季大豆进口量可能会从去年同期的1,825万吨降至1,500万吨以下。

“现在，在中国进行大豆压榨，每吨要亏损80-100美元，”一家在中国拥有加工设施的全球贸易公司驻新加坡的高管称。

“这确实会阻碍人们买入大豆，我们预计实质影响将在第三季显现出来。”

分析师称，禽流感爆发已经对豆粕需求造成冲击，2-3月需求量最高下滑20-30%。养猪场同样减少购买，猪肉市场供应过剩导致养猪场降低存栏。(完)

(编译 郑茵/李爽/王兴亚；审校 屈桂娟/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。