焦点：中国买家违约50万吨大豆进口合同 为10年来最大规模

焦点：美副总统彭斯将与日财相麻生会谈 美方寻求市场准入与投资
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二将与日本副首相暨财务大臣麻生太郎于东京展开会谈，美方希望能开启美国制造商品在日本的大门，同时吸引日本投资美国的基础设施项目。
* 进口商至少有10批大豆进口合同违约--消息
* 买家难以开出信用证用于进口支付
* 加工商每加工一吨大豆损失80-100美元
* 市场担心会有更多进口合同违约
* 受此消息影响，美国芝加哥大豆期货下跌
路透新加坡/北京4月11日 -中国进口企业已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。
行业消息人士周四称，山东有三家公司未能支付进口大豆的款项，因为无法从银行开出信用证。
受中国取消订单影响，美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周五连续第二日下跌。其周四已下挫约1%，自九个半月高位下滑。
近几周来，中国接连爆出银行贷款、债券及影子银行产品的违约事件，折射出中国信贷风险加剧，部分原因在于中国经济增长有放慢的迹象。
根据路透对逾2,600家中国企业的调查显示，大宗商品公司以及半导体和软件公司的信贷违约风险居前。
经济成长趋冷，加上有迹象表明政府可能不会每次都出手揽下坏账，中国银行业开始对贷款的对象精挑细选。
“有五至六艘(巴拿马型)船货无法在港口卸货，因为买家无法开具信用证，另外五至六艘仍在运输途中的船货也无法开出信用证，”北京一位消息人士说。每艘巴拿马型货船的运输量为5-6万吨。
在巴西和阿根廷大豆上市之际，中国买家违约可能会限制全球大豆价格的涨势。中国进口量占全球大豆贸易总量的60%。
“现实情况是，全球仰赖中国大豆进口来维持这波上涨行情，”澳洲联邦银行商品分析师Luke Mathews表示。
他说，“这给大豆价格能否维持在当前水平打上问号。”
交易员称，中国这次取消50万吨大豆订单，是2004年以来最大规模的违约，当时买家取消30宗合同，造成近7亿美元的损失。
业内消息人士称，取消订单的部分企业一直利用进口大豆来获得廉价融资，因为信用证的利率低至2%，而且付款时间可以推迟几个月。
由于进口了大量大豆，一些企业甚至赔本出货，以便盘活资金后再投入到更加有利可图的业务中去。
随着中国经济经历数十年的高速增长后开始降温，监管机构出于对违约事件的担忧，过去两年要求银行减少对钢铁和水泥等产能过剩行业提供资金。
而那些国外出口商为了在获利颇丰的中国市场立足，即便中国进口商的信用证没有被确认，他们有时也会向中国发货，并相信买家会履行承诺。在2004年出现违约事件后，他们一度放弃了这种做法，但后来慢慢卷土重来。
**行业地震？**
消息人士称，鉴于压榨利润率为负且信贷收紧，大豆船货接收方面可能会出现更多违约。
“更多船货即将到港，但考虑到损失重大，银行不敢冒险向这些贸易公司开具信用证，”一公司高管称，“这可真的是行业的一场地震。”这家公司从银行开据信用证就遭到拒绝。
大豆压榨企业现在每加工一吨大豆就亏损500-600元人民币(81-97美元)，而去年第四季每吨还有盈利600元，当时恰逢消费旺季且一些船货延迟。
在丰厚利润率的驱使下，中国在当前销售年度已采购了2,770万吨美国大豆，而上一年度总共购买了2,100万吨美国大豆。
根据周四公布的海关数据，第一季中国进口了1,535万吨大豆，较上年同期增加33.5%。
“压榨企业遭受重大亏损，下游产品豆粕的销售状况也不特别好，”商务部下属大豆进口监管机构的一位官员称。
交易商和行业高层认为，中国第三季大豆进口量可能会从去年同期的1,825万吨降至1,500万吨以下。
“现在，在中国进行大豆压榨，每吨要亏损80-100美元，”一家在中国拥有加工设施的全球贸易公司驻新加坡的高管称。
“这确实会阻碍人们买入大豆，我们预计实质影响将在第三季显现出来。”
分析师称，禽流感爆发已经对豆粕需求造成冲击，2-3月需求量最高下滑20-30%。养猪场同样减少购买，猪肉市场供应过剩导致养猪场降低存栏。(完)
(编译 郑茵/李爽/王兴亚；审校 屈桂娟/张荻)
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