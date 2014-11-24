融创中国称考虑调整对收购绿城中国的交易

路透香港11月24日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)收购绿城中国(3900.HK)控制权的交易尚未正式完成，但融创周一表示，已向卖方支付完成全部对价款项，惟公司目前正考虑可能对收购作出调整，并将于适当时间另行公告。

今年5月，融创宣布拟斥资近63亿港元，向绿城中国主要股东宋卫平、夏一波及寿柏年等收购绿城中国约24.3%已发行股本，但近日却有指绿城中国创办人宋卫平对交易感后悔，令这宗交易或生变数。

融创今天的声明称，公司已支付了收购的全部对价，旨在以便其持续对绿城实施尽职审查及在经营上参与绿城项目公司及其他国内公司的管理。

公司解释，在交易完成前向卖方支付全部对价，是应卖方的要求，旨在让融创持续对绿城实施尽职审查，及在经营上参与其项目公司及其他国内公司的管理。

＂鉴于本公司正考虑可能对收购事项作出调整，董事会于适当时间将另行刊发公告以向股东告悉与收购事项有关的任何重大进展情况。＂融创称。

融创收购绿城中国的交易须达成若干先决条件方可作实，其中包括获香港证监会同意交易不会触发全面收购，而这问题仍在胶着，故此交易尚未完成。

受惠中国意外减息，内地房地产股今天大涨，融创早盘中段股价升14%，绿城亦涨7.5%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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