博鳌论坛：中国企业过去五年错过很多投资美国机会--华美银行董事长

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透博鳌4月8日 - 美国华美银行(EWBC.O)董事长兼首席执行官Dominic NG周一表示，中国公司去年海外投资总额达到770亿美元，但其中只有60亿美元投资到美国，鉴于美国一直是中国非常重要的贸易合作伙伴国，这一比例显然偏低。
他在博鳌亚洲论坛上指出，中国企业普遍存在一种想法，就是到美国投资很不容易，这在媒体报导中也能找到很多佐证。其实过去五年大家确实错过了很多机会，这本来是到美国投资的黄金时期。
“2008年到2011年期间，美国一些企业和行业估值特别低。当时美国即便从政治角度来说，思想上也愿意接受和吸引外国投资进入，以创造就业机会和促进经济增长。”Dominic NG称。
他认为，目前对于中国制造业企业来说，可以通过并购利用美国的很多品牌，将自己打造成跨国企业，同时获取很多先进的技术管理经验。中国企业不需要担心，只需要谨慎地搭建并购团队，深刻理解当地的监管和法律法规。
不过,中国主权财富基金--中国投资有限公司司CIC.UL副董事长、总经理高西庆周日就表示，中投重视美国市场，但不能在一棵树上吊死；中投在北美、欧洲的投资都保持比较好的平衡。
“美国市场不是最欢迎我们的市场之一。”高西庆称，“金融危机发生后希望我们去投，但在危机之后，有些人说你不要到美国投资了。”（完）
(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 杨淑祯)
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