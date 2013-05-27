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中国财经 | 2013年 5月 27日 星期一 11:45 BJT

中国上周买入约65万吨美国小麦

路透北京5月27日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一称，中国上周买入650,000吨美国小麦，为今年以来第二度如此大手笔买入。

国家粮油信息中心并没有指出买家，不过交易商称，中国储备粮管理公司正在为国家储备买入美国小麦。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)

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