中国增加采购美国新作玉米

路透北京3月12日 - 交易员表示，由于美国玉米便宜，中国增加了对美国新作玉米的采购，2月以来总订单达到约60万吨。

新增部分是由私人的动物饲料加工企业买入，它们在2月底已买进24万吨，中国国内的玉米价格预计将保持在高位。

交易员说，国有企业中粮等大买家目前暂缓大手笔买入，等待美国玉米价格进一步走低，同时，中国储备粮管理总公司在4月30日结束国内的收储计划后，也可能向美国购买。

中储粮目前只从国内市场购买，但2011年底与2012年初曾购买逾600万吨美国玉米来作为补充。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货12月合约今年头两个月跌了7.1%，是新作合约10年来第二差的冬季表现。

“我们预计，如果中储粮从国内买不到足够数量，今年可能再次进口。”一名玉米交易商称。

美国税前的玉米价格比深圳口岸的价格大约低23%，就算加上进口税与增值税，美国新作玉米仍比中国国内便宜14%。

中国的玉米进口年度配额是720万吨，其中60%分配给国有企业。去年中国总计进口520万吨玉米，创下纪录，但仍只占中国消费量的很小一部分。(完)

(编译 隋芬; 审校 张若琪)

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