中储粮总公司证实准备购买美国玉米

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京4月23日电---中国储备粮管理总公司周一公布,该公司已准备购买美国玉米,只要价格具有吸引力.
"我们已准备购买美国玉米,购买数量将视价格来定,"该公司发言人程秉洲告诉路透,但未透露可接受的价格水平.
"进口合约或许已经签署,但我尚未得到通知,"他在被问及市场传闻该公司上周已签署协议进口50万吨美国玉米一事时称.
当被问及有关该公司已获准采购多达400万吨美国玉米的传言时,该发言人表示:"没有这样的数量要求.(进口)规模将依据市场需求和价格而定."
"目前我们通过国内和国际两个市场来获取供应.进口正成为一种常态化操作.关键问题是价格和市场需求.只要价格合适,我们就会进口."(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵/丁琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。