中储粮总公司证实准备购买美国玉米

路透北京4月23日电---中国储备粮管理总公司周一公布,该公司已准备购买美国玉米,只要价格具有吸引力.

"我们已准备购买美国玉米,购买数量将视价格来定,"该公司发言人程秉洲告诉路透,但未透露可接受的价格水平.

"进口合约或许已经签署,但我尚未得到通知,"他在被问及市场传闻该公司上周已签署协议进口50万吨美国玉米一事时称.

当被问及有关该公司已获准采购多达400万吨美国玉米的传言时,该发言人表示:"没有这样的数量要求.(进口)规模将依据市场需求和价格而定."

"目前我们通过国内和国际两个市场来获取供应.进口正成为一种常态化操作.关键问题是价格和市场需求.只要价格合适,我们就会进口."(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵/丁琦

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