比亚迪与青海盐湖成立合资公司 启动3万吨碳酸锂项目建设

据中午在联交所的公告，比亚迪与青海盐湖、深圳市卓域成投资拟共同投资设立新公司--青海盐湖比亚迪资源开发有限公司进行锂资源的开发，产品包括碳酸锂和氢氧化锂，三方分别占合资公司49%、49.5%及1.5%股权，投资规模为5亿元人民币。