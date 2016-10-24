比亚迪与青海盐湖成立合资公司 启动3万吨碳酸锂项目建设

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月24日 - 中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周一称，将与青海盐湖(000792.SZ)成立一间合资公司，以启动3万吨碳酸锂（锂电池原材料）项目建设。
据中午在联交所的公告，比亚迪与青海盐湖、深圳市卓域成投资拟共同投资设立新公司--青海盐湖比亚迪资源开发有限公司进行锂资源的开发，产品包括碳酸锂和氢氧化锂，三方分别占合资公司49%、49.5%及1.5%股权，投资规模为5亿元人民币。
比亚迪表示，合资公司成立后，将启动3万吨碳酸锂项目建设。公司并指出，与青海盐湖的战略合作将有助推动公司的技术、管理、销售网络尤其是在动力锂电池等方面的优势。
香港时间14:06，比亚迪H股升2.33%，报52.6港元；A股升1.03%，报57.09元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。