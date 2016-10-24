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中国财经 | 2016年 10月 24日 星期一 14:15 BJT

比亚迪与青海盐湖成立合资公司 启动3万吨碳酸锂项目建设

路透香港10月24日 - 中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周一称，将与青海盐湖(000792.SZ)成立一间合资公司，以启动3万吨碳酸锂（锂电池原材料）项目建设。

据中午在联交所的公告，比亚迪与青海盐湖、深圳市卓域成投资拟共同投资设立新公司--青海盐湖比亚迪资源开发有限公司进行锂资源的开发，产品包括碳酸锂和氢氧化锂，三方分别占合资公司49%、49.5%及1.5%股权，投资规模为5亿元人民币。

比亚迪表示，合资公司成立后，将启动3万吨碳酸锂项目建设。公司并指出，与青海盐湖的战略合作将有助推动公司的技术、管理、销售网络尤其是在动力锂电池等方面的优势。

香港时间14:06，比亚迪H股升2.33%，报52.6港元；A股升1.03%，报57.09元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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