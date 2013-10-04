中国国产大飞机首飞时间推后一年

路透新加坡/北京10月3日（记者 Siva Govindasamy/Fang Yan） - 中国国产大飞机C919在2020年以前可能无法投入使用，这一延迟让波音(BA.N)和空客EAD.PA有时间率先推出升级版单过道飞机。

中国媒体报道称，C919原计划明年首飞，但首飞时间被推迟到2015年，首批交付时间推迟到2017年或2018年左右。

中国商用飞机有限责任公司官员对路透表示，有了新的时间表，但不肯透露细节。该公司及其西方系统供应商的消息人士称，中国商飞仍在认真对付该复杂项目。

航空业高管和中国商飞的竞争对手预计，中国商飞最终将对空客和波音的双寡头垄断构成威胁，C919将在150-200座的单过道飞机领域内竞争，全球机队的64%为这类飞机。

但是首飞时间延后意味着C919面市的时间将比升级换代后的空客A320neo和波音737 Max晚几年。尽管C919可能价格更低，但空客和波音生产的飞机燃料效率高，而且维护成本低，因此运营成本应该更低。

“C919的技术不会像A320和737那么先进，但这也不是中国眼下的目标。中国想学习如何生产可用而且安全的飞机，将来变得更有竞争力。中国正从空客在上世纪70年代针对波音的做法中吸取经验，”一位在中国商飞西方供应商供职的人表示，此人定期和中国商飞高管会面。

中国商飞副总经理罗荣怀指出，C919可能遇到挫折，但空客、波音和庞巴迪(BBDb.TO)等经验丰富的公司近期推出的新机型首飞时间也都推迟过。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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