分析：中国C919大飞机即将首飞？ 挑战波音只欠销量

路透上海/巴黎4月24日 - 当中国在2010年全国航展上披露其首个大型商用喷气客机的历史性订单时，西方记者被排除在外，只允许本地媒体见证中国航空业发展的这个重大转折点。

预计中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)的C919客机将在未来几周内首飞，这次将会大量邀请外国媒体和潜在买家到场--说明北京正在适应竞争，准备在未来20年估计高达2万亿美元的全球飞机市场中获得一席之地。

但经过三年的延误和近十年的研发，向波音737看齐的这款飞机及其国有设计者接下来将面临艰巨的阶段：在由波音(BA.N)和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)主宰的国际市场中打开销路。

“面对飞机生产速度快得多和经验更为丰富的对手，他们将会试图在价格方面进行竞争，所以有可能失血过多，”美国弗吉尼亚州市场调研公司Teal Group的航空分析师Richard Aboulafia表示。

中国商飞有一些牌可打：它的飞机采用西方发动机和航电设备，并采用了新的设计；行业高管表示，该公司正在推出一个飞行员培训计划、扩大国际员工数量、并得到中国政府的背后支持。

此外，虽然结果仍有待证明，但未来几十年中国商飞可能成为打破波音与空中客车双雄局面的最大威胁，不论是在中国自身的庞大航空市场，或是更长期的海外市场。而C919将是迈向这个目标的第一步。

中国政府对C919的支持，为中国商飞在全球增速最快的中国市场提供一臂之力，尽管中国商飞承认在海外市场面临远远更大的挑战。

中国商飞发言人Jeff Cheng表示，不能拿中国商飞与波音或空客相比，波音和空客处于不同的战略阶段，中国商飞花了半世纪时间解决首项战略议题--飞机研发，也将需要多年时间解决第二个议题--营销，在首航之后，必须聚焦并研究如何改善C919及中国商飞的营销竞争力。

空中客车中国公司总裁陈菊明欢迎中国商飞加入竞争，波音的中国地区发言人则对C919的研发成果表示祝贺。

**全球支援网**

C919已从23家客户获得570笔确认订单及承诺，主要来自中国官方支持的航空公司与租赁公司，但中国商飞表示无法提供详细资料。

相较之下，波音737最新机型在去年1月首飞之前，已有超过3,000架确认订单。

而这么大的数字，是两大全球飞机制造商数十年来削减成本和营销支持的结果。它们在全球范围内有支持网络，可以在任意时间、对任意地点的飞机受损作出回应，而且数量庞大的飞机数量，也使航空公司很容易贷款购买飞机。

虽然中国融资企业努力融入到全球航空领域，但中国商飞在国际航展上相对低调，称其C919飞机起初只盯准国内市场。但有迹象显示其已经采取更为外向型的策略。

中国商飞体积较小的ARJ21支线飞机的操作说明是中文的，但C919的操作说明将用英文撰写以支持销售。ARJ21于2007年首飞。

Cheng称，中国商飞的销售和支持网络至少有50人，但这只是波音和空中客车销售人员数量的零头。

尽管如此，中国商飞的本土优势仍非常大，因为中国各航空公司可能在未来20年增加对飞机的需求，购买近7,000架飞机，其中主要是从波音和空中客车购买。

“他们的推销员是政府，”中国一家航空公司高管称，“只要中国政府要求国有航空公司购买飞机，他们就会买。”由于有可能损及商业关系，这位高管不愿具名。

航空公司高管称，在中国商飞可以实际启动定金磋商并巩固客户时，将进行首飞，即使该款飞机仍要进行为期数年的测试。

中国南方航空(600029.SS)(1055.HK)旗下的厦门航空董事长车尚轮称，该公司还未付定金，眼下只是意向。厦门航空承诺购买最多50架158座的C919。

他说，厦门航空签了50架，但实际想买30架，要看看中国商飞是否能生产；并称中国商飞非常热情，每个月都与厦门航空会面，并发送最新进展。

**安全性能如何？**

两家没有订购C919的中国航空公司的高管称，他们想看看C919的安全记录，以及全球支持团队的创建情况。

C919的安全认证，可能是这款飞机在国际上面临的最大问题之一。官方媒体报导称，C919的目录价格将为5,000万美元左右，不到波音737或空中客车A320的一半。

随着飞机结构日益复杂且供应链扩大，即便对于西方飞机制造商而言，让一款飞机获得认证进行商业飞行，也是困难重重。鉴于美国和欧盟在该领域拥有最大的影响力，对于C919来说，在获得所需的批准以便能在中国以外市场占有一席之地方面，仍面临不确定性。

虽然欧盟已经同意承认中国所执行的一些检查项目，但预料欧盟仍将坚持自行执行一些检测，才会发给安全认证，同时也正设法了解两套认证制度间的差异。

“我们还在刚开始阶段，”欧洲航空安全局(European Aviation Safety Agency, EASA)执行主管Patrick Ky表示。

美国联邦航空管理局(FAA)并未立即就路透置评请求做出回应。

若无法得到西方的认证，中国就只能将飞机卖给那些接受其认证标准的国家。先前曾经买过中国制飞机的国家包括津巴布韦、玻利维亚以及塔吉克斯坦。

Aviation Week的资深中国观察家Bradley Perrett表示，若无法取得西方国家的认证，“这架飞机将很难、甚至不可能卖给发达经济体及许多发展中经济体。”

C919目前唯一的外国买家为租赁业者GE Capital Aviation Services，其母公司通用电气(GE.N)与法国Safran (SAF.PA)合作打造这架飞机的发动机(引擎)。

Cheng指出，“唯有等到我们的飞机进入市场并经过测试，我们才能知道差距有多大。”(完)