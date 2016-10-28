考虑收购加拿大Barrick旗下金矿的中国矿企或面临监管阻碍

路透多伦多/布宜诺斯艾利10月28日 - 中国国有矿企考虑收购加拿大金矿公司Barrick Gold (ABX.TO)阿根廷业务，这可能会使他们买到受到监管审查且卷入诉讼和调查的资产。

据四位知情消息人士透露，中国紫金矿业集团(601899.SS)和山东黄金矿业(600547.SS)分别接洽了Barrick，以收购后者在阿根廷Valadero金矿的50%股权。Veladero是Barrick旗下核心矿场之一。

其中两名消息人士表示， Barrick可能希望Veladero股份的买家也能在其临近的Pascua-Lama金银矿项目上进行投资。Barrick总裁周四表示，该公司将考虑那些拟收购其部分或所有核心矿场的报价。

在去年以来发生两次氰化物泄漏事故后，Veladero已成为多起诉讼案件、一项州调查、针对现任和前员工的刑事指控、以及环境保护抗议活动的焦点。Pascua-Lama项目则因政治反对、劳资纠纷和金价低迷，自2013年以来一直停产。

但券商Maison Placements Canada的总裁称，考虑到全球大型金矿的稀缺性，中国买家或许不会被环境事件吓退。

上述中国企业未回复置评请求。(完)