加拿大对油菜籽出口争议立场强硬 引发中国批评

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透渥太华8月25日 - 中国与加拿大对于加国20亿加元(15.5亿美元)油菜籽出口的争议周四越演越烈，日前加拿大坚持争议未解决前两国关系不会改善的说法，引来北京当局的批评。
事态可能对加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)下周访华之行构成威胁。
“我们反对将双边贸易的具体问题与中加关系联系在一起，”渥太华中国大使馆在电邮中表示。
加拿大要求中国放弃9月1日将实施的严格检验计划。加拿大为全球最大油菜籽出口国，中国则是加国油菜籽最大出口市场。
中国表示，有必要对外国原物料采取更严格标准，以防止作物病虫害。
“如果最大的客户不向你采购，加上油菜籽盛产，那么价格势将下跌，”RBC Dominion Securities大宗商品交易经理Tony Tryhuk表示。
洲际交易所(ICE)加拿大油菜籽期货11月合约周四下跌1.7%。
中国多年来一直担心，黑脚病可能经由进口传染给中国油菜籽。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。