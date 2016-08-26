加拿大对油菜籽出口争议立场强硬 引发中国批评

路透渥太华8月25日 - 中国与加拿大对于加国20亿加元(15.5亿美元)油菜籽出口的争议周四越演越烈，日前加拿大坚持争议未解决前两国关系不会改善的说法，引来北京当局的批评。

事态可能对加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)下周访华之行构成威胁。

“我们反对将双边贸易的具体问题与中加关系联系在一起，”渥太华中国大使馆在电邮中表示。

加拿大要求中国放弃9月1日将实施的严格检验计划。加拿大为全球最大油菜籽出口国，中国则是加国油菜籽最大出口市场。

中国表示，有必要对外国原物料采取更严格标准，以防止作物病虫害。

“如果最大的客户不向你采购，加上油菜籽盛产，那么价格势将下跌，”RBC Dominion Securities大宗商品交易经理Tony Tryhuk表示。

洲际交易所(ICE)加拿大油菜籽期货11月合约周四下跌1.7%。

中国多年来一直担心，黑脚病可能经由进口传染给中国油菜籽。(完)