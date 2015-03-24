加拿大出口机构与中国工行签署协议 以人民币结算交易

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透多伦多3月23日 - 加拿大出口机构--加拿大出口发展公司(EDC)周一与中国工商银行签署协议，将在贸易相关交易中增加使用人民币当作结算货币；同时加拿大成立美洲第一个人民币交易中心。
加拿大出口发展公司与中国工商银行(601398.SS)的加拿大分支签署了谅解备忘录；中国工商银行加拿大分支为多伦多人民币业务清算行。
EDC高级副总裁Mairead Lavery在声明中称，两家机构将“考虑各种方法，给加拿大与中国的贸易事务提供便利”。
交易中心及清算中心已于周一在多伦多开张。
加拿大银行业目前需将加元兑成美元，然后以人民币结算。这一交易中心将通过以人民币直接结算，来减少客户的费用。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。