加拿大出口机构与中国工行签署协议 以人民币结算交易

路透多伦多3月23日 - 加拿大出口机构--加拿大出口发展公司(EDC)周一与中国工商银行签署协议，将在贸易相关交易中增加使用人民币当作结算货币；同时加拿大成立美洲第一个人民币交易中心。

加拿大出口发展公司与中国工商银行(601398.SS)的加拿大分支签署了谅解备忘录；中国工商银行加拿大分支为多伦多人民币业务清算行。

EDC高级副总裁Mairead Lavery在声明中称，两家机构将“考虑各种方法，给加拿大与中国的贸易事务提供便利”。

交易中心及清算中心已于周一在多伦多开张。

加拿大银行业目前需将加元兑成美元，然后以人民币结算。这一交易中心将通过以人民币直接结算，来减少客户的费用。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。