中国中车与庞巴迪深化合作关系 未来将联手竞标国际项目

路透蒙特利尔9月23日 - 加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)与中国中车(601766.SS)长久以来在中国国内铁路市场已是合作伙伴；双方周五表示彼此关系已进一步拓展，未来将联手参与国际标案。

“这项协议将让我们有机会合作赢得更多标案，不论是在中国还是全世界，”庞巴迪发言人Mike Nadolski说。

Nadolski并未提出双方联手出击的具体时间表。

中国铁路企业在政府的鼓励下，积极参与竞标海外市场，中国中车3月时赢得芝加哥市的13亿美元地铁车辆项目标案。

而过去10年中，外资在中国铁路市场的参与向来仅限于合资企业少数股权，或者是担任本地业者的次要供应商，而且通常附带需转移技术给本地伙伴的条件。

庞巴迪已透过合资企业在中国运营多年，协助中国打造铁路网络；以长度与营收计，中国铁路网络皆为全球最大。

一位匿名的运输分析师周五称，对庞巴迪来说，能与中国中车联手投标国际项目是“引人注意的发展。”但他说，由于没有确切的投标项目，这项宣示对庞巴迪而言不具实质意义。(完)