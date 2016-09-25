中加扩大双边贸易 到2025年双边贸易额较去年翻一番--联合声明

路透上海9月24日 - 新华社周六发布中国和加拿大联合声明称，双方同意采取有力举措扩大双边贸易，到2025年实现双边贸易额在2015年基础上翻一番；双方并同意启动中加自由贸易协定探索性讨论。

中国国务院总理李克强于9月21日至24日对加拿大进行了访问。声明并称，两国领导人还重申支持尽早启动中加经济财金战略对话，这一对话将在副总理级别上进行。

双方同意加强农业、能源、制造业、金融服务和基础设施领域务实合作。两国强调双向投资对经济增长和创造就业的重要性，致力于鼓励创新和科技领域互利合作。

双方并就中加油菜籽贸易签署了谅解备忘录。此外同意将新增加拿大带骨牛肉对华市场准入，并推进相关重要措施，支持加拿大牛肉和猪肉、牛种质资源以及中国梨、含馅粮食制品的双边贸易。

中加双方认为有效的资本市场以及强健、稳定的金融体系对发展经济十分重要，欢迎开展相应合作以在上海中国外汇交易中心进行人民币兑加拿大元直接交易，同时欢迎加拿大相关金融机构在中国银行间债券市场发行人民币债券。

中国央行周五称，加拿大国民银行(NA.TO)获准在中国银行间债券市场发行规模不超过50亿元的人民币债券。

双方还宣布到2025年实现双向人员往来在2015年基础上翻一番。此外，中加双方通过近期有关磋商扩大了中加航权安排, 同意进一步加强两国航空运输联系。双方还同意于2017年举行新一轮会谈，探讨进一步扩大航权安排；并积极支持两国有关机构尽早启动能源、外交政策等领域二轨对话。（完）