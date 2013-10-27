中国国务院部署公司注册资本登记制度改革

路透上海10月27日 -中国政府网周日称，中国总理李克强周五(25日)主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，以降低创业成本，激发社会投资活力。

改革主要内容包括：放宽注册资本登记条件。除法律、法规另有规定外，取消有限责任公司最低注册资本3万元人民币、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制；不再限制公司设立时股东的首次出资比例和缴足出资的期限。公司实收资本不再作为工商登记事项。同时，放宽市场主体经营场所登记条件。

改革除放宽公司最低注册资本和经营场所登记要求外，更加强调运用信息公示和共享等手段，使企业信息透明化。将企业登记备案、年度报告、资质资格等通过市场主体信用信息系统予以公示，推进企业诚信建设。

“推行注册资本登记制度改革，就是要按照便捷高效、规范统一、宽进严管的原则，创新公司登记制度，降低准入门槛，强化市场主体责任，促进形成诚信、公平、有序的市场秩序，”会议文稿称，“进一步释放改革红利，激发创业活力，催生发展新动力。”

本届政府上任之后，一直在着力取消和下放一些政府行政审批，致力于不让“看得见的手”干扰“看不见的手”。上月末的国务院常务会议，取消和下放了分布式燃气发电等一批核准项目，放宽了部分外商投资准入条件。(完)

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(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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