中国央企债务风险安全可控 目前102家央企总负债率66.6%--国资委主任

路透北京3月12日 - 新华社周日援引中国国资委主任肖亚庆讲话称，目前中央企业总的债务风险是安全可控的，102家中央企业总的负债率是66.6%，比去年下降0.1个百分点。

“降低负债率的根本是企业要增加效益，盈利水平提高之后，会逐渐把负债降下去。”肖亚庆说，企业发展要与市场规律相结合，严格控制盲目投资，严格禁止为了扩大规模从事融资性贸易的行为。

肖亚庆在“两会部长通道”上并表示，去杠杆、降低债务风险是今后一段时间中央企业要重点关注的问题，国资委将从监管制度建设、债务危险苗头监测以及违规责任追究等方面加强监管。

中国1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1,685.9亿元，同比增长29.1%。截至2016年底，国资监管系统资产总额144.1万亿元，净资产45.3万亿元。（完）