中国央企债务风险安全可控 目前102家央企总负债率66.6%--国资委主任

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月12日 - 新华社周日援引中国国资委主任肖亚庆讲话称，目前中央企业总的债务风险是安全可控的，102家中央企业总的负债率是66.6%，比去年下降0.1个百分点。
“降低负债率的根本是企业要增加效益，盈利水平提高之后，会逐渐把负债降下去。”肖亚庆说，企业发展要与市场规律相结合，严格控制盲目投资，严格禁止为了扩大规模从事融资性贸易的行为。
肖亚庆在“两会部长通道”上并表示，去杠杆、降低债务风险是今后一段时间中央企业要重点关注的问题，国资委将从监管制度建设、债务危险苗头监测以及违规责任追究等方面加强监管。
中国1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1,685.9亿元，同比增长29.1%。截至2016年底，国资监管系统资产总额144.1万亿元，净资产45.3万亿元。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。