焦点：中国国企改革将着力提高核心竞争力 混改突破仍有难度

作者 张晓翀

路透北京3月9日 - 已经步入深水区的中国国企改革正待突破，公司制改革的收尾，混合所有制的深化，电力和石油天然气体制开放将成为今年国企改革的突破口，而提高核心竞争力将成为改革的新目标。

分析人士指出，今年政府工作报告提出国企改革以提高核心竞争力和资源配置效率为目标，而混改仍将是改革的重点突破方向，行业放开程度可能不同，但改革将保持“小步走”的态势。

“提高核心竞争力是今年政府工作报告新加上去的。”中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，今年国有企业要聚焦主业，实现稳定增长，预计央企利润额力争同比增长3%、努力达到6%。

中国政府工作报告指出，加快推进国企国资改革，要以提高核心竞争力和资源配置效率为目标，形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。

报告并称，今年要基本完成公司制改革，深化混合所有制改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。抓好电力和石油天然气体制改革，开放竞争性业务。

另外，今年将加大向试点企业放权授权的力度，在二、三级企业推进。此前央企开展员工持股试点后，针对混改试点遇到的问题和试点成果将会公布，并向更多国企推进。

政府工作报告并称，将持续推进国有企业瘦身健体、提质增效，抓紧剥离办社会职能，解决历史遗留问题，推进国有资本投资、运营公司改革试点，改善和加强国有资产监管，确保资产保值增值。

国资委主任肖亚庆在两会期间新闻会上指出，今年要进一步加大风险管控力度，深入推动中央企业的重组，尤其在钢铁、煤炭、重型装备、火电等领域，国企改革要推进瘦身健体提质增效。

国资委副主任张喜武称，今年国企仍要坚持成熟一户、重组一户的原则，聚焦煤电等重点领域搞重组，推动解决产能过剩的问题，并积极地探索境外资产整合，提高国有资本的运营效率。

“很多重组后失败的案例警示我们，重组只是第一步，重组后要加大融合的力度。”张喜武说，要防止重组后貌合心不合。

不过由于各方在实践中对政策的理解，尺度的把握有所不同，等待观望的状态比较普遍，推进的速度也略低于市场预期，改革若要取得突破性进展仍需多方面因素的配合。

**混改仍有难度**

多年来中国国企在垄断领域的“混改”一直是难啃的硬骨头。对此肖亚庆指出，今年混合所有制改革上要进一步推动，数量上要扩大，层级上要提升，更要有深度的进一步拓展。

“在实践当中，混合所有制改革大家从认识到实践到一些具体案例上，也存在一些不同的看法和争议，总的方向我们要坚持。2017年混合所有制的突破口要进一步扩大。”肖亚庆说。

他认为，混合所有制改革要要让各个股东方、利益方都得到利益，国有企业体量大、领域宽、产品多，要首先在设计好、有意愿的领域去搞，混改还要通过一定时间来检验实际效果。

“参与的这些市场主体如何能够确实既保证国有资产的保值增值、防止流失，也要保证各个参与主体能得到期望的符合市场要求的回报，在这方面要进一步的试。”他说。

业内人士称，在确定的七大混改领域中，今年军工体制改革进程将再度提速，铁路、民航、电信等领域的“混改”力度也会偏大一些。

全国政协十二届五次会议发言人王国庆称，国企混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；如果准入行业没有吸引力，参股后话语权和自身权益得不到保障，民营资本自然缺少参加混改的积极性。

“中央的政策很明确，要按照宜改则改，稳妥推进这个原则。不能为混而混，不搞“拉郎配”，也不搞全覆盖，不设时间表，一企一策，成熟一个推进一个。”王国庆指出。

“下边有积极性想改，现在就是怕出问题，拿不准。”李锦说。

**借力资本市场**

本轮国有企业改革的主导方面已不是国企自身，而是在国家层面推进国有资产实现形式的资本化，由“管企业”转向“管资本为主”，而深化国企改革必将借力资本市场。

分析人士指出，今年国企将继续围绕主业开展兼并重组，以优势龙头企业和上市公司为平台，通过股权合作、资产置换等方式整合同质化业务，并形成一批能与国际巨头竞争的企业。

肖亚庆要求，下一步国有企业在资本市场上要起到良好的稳定作用，一定要加强包括市值管理在内的各项措施，并推动国有控股的上市公司，进一步完善分红机制。

“上市公司就应该分红，就应该多赚取利润，然后为股东包括国有资本在内的所有股东提供更多的回报。”他说，国有企业做负责任的、积极的股东，在资本市场上树立良好的形象。

联讯证券分析师陈勇表示，今年证券市场针对国企改革题材的行情仍会此起彼伏，不断挖掘。（完）