财新4月中国制造业PMI降至七个月低点50.3 下行压力逐渐显现

路透北京5月2日 - 先行指标显示，中国制造业扩张步伐在4月放缓，当月财新制造业PMI降至七个月低点，包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软，库存数据亦显示企业补库存动力开始减弱，在PPI涨势趋缓的情况下，制造业二季度或面临下行压力。

财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)4月降至50.3，不及上月的51.2和路透预估中值51；分项数据中，新订单由上月的52.7降至50.9，为七个月最低。

“所有的指标（财新制造业PMI及分项指数）都在走弱，制造业下行压力4月逐渐显现。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，随着工业品价格回落，活跃的补库存告一段落，中国经济短期内可能开始面临往下的压力。

他表示，产出和新订单分项指数均降至去年9月以来最低，产成品库存持于收缩区间，企业补库存意愿较弱；投入和产出价格指数虽然在50上方，但分别已连续四个月和五个月下降。

周日公布的中国4月官方制造业和非制造业PMI双双呈回落之势，虽均保持在扩张区间，但扩张步伐都明显放缓，显示中国经济企稳的基础并不牢固。

中国月度官方和财新制造业PMI图表 tmsnrt.rs/2p2T86l

财新/Markit提供的新闻稿显示，导致综合指数值下降的主要因素是产出与新订单的增速放缓。产出指数方面，增加产出的类别主要集中在消费品方面，而中间产品与投资类产品的产出有所收缩。

新订单增速放缓又与新出口业务增速回落有关。新出口订单指数降至今年最低点。虽然部分厂商因新产品发布而从海内外市场接获更多新订单，而另外一些厂商则反映客户需求相对疲弱，导致订单增速放缓。

库存指标则显示制造业补库存动力减弱。产品库存指数连续第四个月处于收缩区间，比上月略有改善，采购库存指数则较前月微升，重回50之上，不过新闻稿指出，整体而言，采购库存的增幅轻微，绝大多数受访厂商表示，月内原料与半成品的库存没有变化。

价格方面，投入和产出价格指数保持扩张但继续较前月下滑，分别为七个月和八个月低位。投入价格上，消费品与资本产品类别的采购价格上升，而中间产品类别成本下降；产出价格上，消费品与中间产品类别的涨价幅度有所放缓，而资本产品类别则涨幅加剧。

此外，就业数据回落至三个月低点，该指数已连续42个月收缩，用工数量下降的受访厂商提到削减成本，以及员工自愿离职后没有填补空缺等原因。

财新还公布了4月产出预期指数，虽然制造业者对未来12个月生产前景保持乐观，但该指数降至年内最低，且低于长期平均值（60.3）。新产品发布、需求增长、通胀压力预期放缓，都是支撑业界乐观预期的因素。另一方面，对经营成本与经济环境的担忧，影响了业界的信心度。

中国中共中央政治局此前召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化。会议称中国一季度经济运行稳中向好、实现良好开局，增长和效益回升，市场预期改善，内需对经济增长的贡献加大，新技术新产品新服务不断涌现并快速成长，产业优化升级不断推进，就业继续增加，城乡居民收入增长有所加快。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）