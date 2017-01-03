中国12月财新制造业PMI升至近四年新高 通胀压力逐渐显现

路透北京1月3日 - 最新先行指标显示，中国经济保持增长动能，制造业持续复苏。2016年12月财新制造业PMI升至近四年新高，主要分项产出和新订单指数均创下多年高点，而价格指数持于高位则意味着通胀压力逐渐显现。

财新/Markit周二联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)升至51.9，较前月上升1个点，为2013年1月以来最高水准，且该指数已经连续半年在50上方运行。

“中国制造业12月继续改善，多数分项指数表现乐观。不过，由于补库存和CPI涨势能否延续存在不确定，经济企稳根基是否牢固还有待观察。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

分项数据中，产出和新订单指数12月均升至多年高位，其中产出指数从上月的52.7升至53.7，创下2011年1月以来新高；新订单指数升逾1个点，为2014年7月以来高位。许多受访厂商提到需求基本面转强，新客户增多。

数据显示，内需改善是带动新业务增长的主要动力，而月内新出口订单较前月微升，刚好处于荣枯线。

通胀压力还在继续上升，投入价格指数升逾1个点，至2011年3月以来最高，月内31%受访厂商反映投入成本上升，当中许多厂商提到金属和化学品等原料价格上扬；出厂价格指数较前月回落，但继续保持扩张且处于相对高位。

库存方面，采购和成品库存均在增加。采购库存指数升至荣枯线上方，许多受访厂商为配合增产计划而特意增加库存；成品库存指数继续保持扩张，为三个月高位。

稍早公布的数据显示，2016年12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。

中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识；对于2017年中国经济目标的设定，相较诸多研究机构预期宜设在6.5%左右，来自官方的专家更倾向于维持上年的目标区间，即6.5-7%左右。

此前召开的中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）