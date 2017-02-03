1月财新中国制造业增速放缓至51.0 低于去年12月的51.9--财新

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月3日 - 财新/Markit周五联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)在1月份录得51.0，显示制造业运行进一步向好。不过，本月指数值低于去年12月创下的47个月最高纪录51.9，显示本月增速仅算轻微，而价格上涨压力轻微减弱，但仍然明显。
最新数据显示，2017年伊始，中国制造业运行进一步改善，但增速较去年12月有所放缓，产出与新订单皆增速减弱，用工进一步收缩，但新出口业务表现出众，创下2014年9月以来最快增速。中国制造商对未来12个月的生产前景保持乐观预期，整体乐观度创下6个月来的新高。
另一方面，价格上涨压力仍然显着，投入成本与产出价格皆录得过去五年以来罕见涨幅。即便如此，厂商对增长前景仍感乐观，对于未来12个月的经营前景，业界的乐观度升至2016年7月以来最高。
“1月份，中国制造业的客户需求进一步上升，新订单量持续增长，但整体增速温和，较去年12月的近期高点有所回落。不过，新出口业务恢复增长，而且增速可观，创下2014年9月以来最高纪录。”财新提供的新闻稿称。
与新订单总量的趋势一样，1月份产出增速也有所放缓，降至去年9月份以来的低点。
厂商为缩减成本而压缩用工，整体用工规模在1月份进一步收缩，而且收缩率轻微加速，为3个月来最明显，但整体仍属温和。人手不足而新订单增加，导致积压工作量进一步上升。
新闻稿还称，月内产出增速放缓，厂商的采购增速也随之放慢。不过，由于交通运输问题，供应商的交货速度继续下降，交货平均耗时量录得2011年2月以来最明显增幅。
最新数据显示，厂商重新恢复去库存。采购库存未能延续去年12月的轻微上升趋势，出现小幅下降。与此同时，成品库存在2016年6月以来首次出现下降。
价格方面，投入成本进一步急剧上升，升幅较去年12月的近期高点仅略有放缓。因此，厂商连续11个月上调产品价格，加价幅度虽然可观，但在过去4个月来已属最轻微。
分项数据显示，新年伊始，产出指数（经季节性调整）显示中国制造业产出进一步扩张，但扩张率从去年12月的71个月高点回落至小幅水平。调查显示，在最近调查期间，新订单量增加，促使厂商提高产出。
1月份，中国制造商的新接业务量连续第七个月保持增长，但整体增速温和，与产出一样出现环比放缓。报告新接订单增加的厂商普遍表示原因是市况好转。
1月份，新接出口订单量录得可观增幅，不仅打破此前连续四个月的基本持平状态，并且创下2014年9月以来最明显增速。受访厂商的报告显示，新客户增加，海外市场潜在需求转强，促进了出口订单的增长。
1月份，中国制造业成品库存下降，终止了此前连续6个月的上升状态。不过，本月库存整体降幅轻微。据受访厂商反映，库存重现下降，部分原因是动用了库存交付订单。
就业指数延续2013年底以来的一贯趋势，中国制造业用工规模在1月份继续收缩，收缩率轻微加速至3个月来最高，但整体仍属温和。部分厂商表示，用工数量下降的原因是员工自愿离职后没有填补空缺，另有部分厂商则是因为采取了削减成本的措施。
出厂价格指数方面，1月份调查数据显示，中国制造业产品销售价格进一步上扬，升幅虽然较去年11月份创下的69个月最高纪录进一步放缓，但整体仍属可观。月内约11%受访厂商报告加价，原因多数与生产成本上升有关。
而1月份的投入价格指数（经季节性调整）显示中国制造商的投入成本进一步大幅上升，但升幅较去年12月创下的将近6年来最高纪录有所放缓。月内近四分之一(24%)受访厂商表示成本负担上升，原因多与原料（尤其是金属与石油）价格上扬有关。
稍早公布的数据显示，官方制造业和非制造业PMI(采购经理人指数)1月基本平稳，其中制造业PMI连续两月回落，而非制造业PMI则略有回升；显示中国经济2017年开局良好，延续缓中趋稳、稳中向好基本态势。
中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)
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