中国1月服务业PMI轻微放缓至53.1 经营活动与新业务稳健增长--财新

路透北京2月6日 - 相较中国1月官方和财新制造业PMI的双双回落，当月服务业PMI则呈现出一升一降态势。财新1月中国服务业PMI录得53.1，仅略低于去年12月创下的17个月最高纪录53.4，显示服务业活动有进一步实质扩张，经营活动与新业务皆稳健增长。

财新/Markit周一联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)轻微放缓至53.1，并超过2016年全年平均值52.2；当月综合PMI则降至52.2。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生指出，1月服务业PMI和新业务指数环比均有轻微回落，但都在景气上方保持扩张态势，收费价格指数和投入价格指数也以更快的速度增长；不过，当月综合PMI环比下降1.3个点，低于去年四季度的平均水平。

“1月份制造业和服务业PMI均处于扩张区间，显示经济仍在复苏，但扩张速度放缓。同时随着价格的上涨，通胀压力也在上升，”他评价称，“随着制造业的补库存意愿下降，中国经济不可能保持去年四季度那样的扩张步伐，可能会在今年一季度后减速。”

Markit提供的新闻稿并显示，1月服务业用工加速扩张，创下2015年5月以来最强劲扩张率；用工增长，反映企业对未来一年的经营前景信心增强，业界乐观度为18个月以来最高。

据受访企业反映，经营活动的扩张普遍与市场基本面改善、新业务增加有关。本月新业务增速可观，较去年底仅略为放缓。

而经营活动与新订单进一步强劲扩张，促使企业在1月份继续增加用工，当月就业指数升至2015年5月以来最高点，此轮用工扩张趋势目前已持续五个月。据受访企业反映，增加用工是为了配合经营活动的扩张。

与此同时，积压工作量的增速虽然微升至七年来最高，实质仅算轻微。未完成业务量上升的企业普遍表示新订单增加，对产能构成一定压力。

不过，2017年伊始中国服务业的平均投入成本继续上升，而且升幅略超去年12月。1月投入价格指数创2013年2月以来最高水准。月内近9%受访企业反映成本负担上升，原因普遍与采购价格上扬有关。

服务业企业也因此在1月份上调收费价格，加价幅度虽然升至17个月来最高，但整体仍属轻微，部分企业表示市场竞争激烈，限制了整体定价力。

对于未来12个月的前景预期，服务业企业保持高度乐观，1月份业界乐观度升至一年半以来最高。调查显示，业界的信心与需求转强及新产品问世等预期因素有关。

受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。但生产和新订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。

财新/Markit上周五联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)在1月份录得51.0，显示制造业运行进一步向好。但本月指数值低于去年12月创下的47个月最高纪录51.9，显示本月增速仅算轻微，而价格上涨压力轻微减弱，但仍然明显。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布数据显示，1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.3，略高于路透调查预估中值51.2，但仍为连续两个月走低；1月官方非制造业商务活动指数微升至54.6，去年12月为54.5。（完）