中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落

路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。

财新/Markit周六联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)3月降至51.2，不及上月的逾四年次高位51.7，以及路透预估中值51.6；分项数据中，新出口订单由上月的53.8降至51.9，为三个月最低。

“总体而言，中国制造业持续改善，但在二季度前已开始出现放缓迹象。下行压力可能进一步加大。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称。

他表示，产出、新订单和就业分项指数小幅下滑，采购库存和产成品库存跌入收缩区间，制造业者补充库存的意愿似乎在减弱。

周五公布的中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，超出市场预期，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。

由于官方PMI调查侧重于大型企业，而财新调查侧重于中小型企业，两者有时走势会出现背离。值得注意的是，就企业规模看，官方制造业PMI的大型企业表现优于中小型企业，中型企业PMI为50.4，低于上月0.1个百分点；小型企业PMI为48.6，比上月上升2.2个百分点。统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，小型企业随着经营状况的好转，超过五成的企业反映融资难融资贵的问题。

财新/Markit提供的数据显示，采购数量指数、采购库存指数、产成品库存指数均回落0.8个百分点。部分厂商表示，库存下降是因为新订单增加，另外一些厂商则提到采取了相对审慎的库存控制策略。

其他分项数据中，产出指数虽然较上月回落0.4个百分点，但继续高于50临界值，仍是连续第九个月扩张，受访厂商普遍表示，产出扩张的原因是市场需求回升；新订单指数比上月回落0.3个百分点，但连续九个月扩张，客户需求面改善，新产品问世，促进了销售。

财新/Markit提供的新闻稿称，新出口订单指数虽然较上月回落，但连续三个月增长，并创下逾两年最长增长期，调查显示海外客户需求增强，新市场开拓提振了出口销售。

价格方面，出厂价格指数比上月下降1个百分点，投入价格指数比上月下降0.5个百分点，但都位于扩张区间。钟正生指出，虽然出厂价格和投入价格分数指数连续三个月下滑，但依然很高。

此外，就业数据回落0.1个百分点，处于景气指数以下，主因员工离职后没有填补空缺，以及厂商采取压缩规模措施，共同造成最近用工收缩；而对于积压工作指数上升，受访厂商普遍表示原因是新订单增加。

财新还公布了3月产出预期指数，较2月份的21个月高点回落，但乐观度仍然强劲，超过2016年整体均值（56.8）。市况改善、新产品发布、产能扩张计划皆被认为是厂商乐观的原因。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）