中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
财新/Markit周六联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)3月降至51.2，不及上月的逾四年次高位51.7，以及路透预估中值51.6；分项数据中，新出口订单由上月的53.8降至51.9，为三个月最低。
“总体而言，中国制造业持续改善，但在二季度前已开始出现放缓迹象。下行压力可能进一步加大。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称。
他表示，产出、新订单和就业分项指数小幅下滑，采购库存和产成品库存跌入收缩区间，制造业者补充库存的意愿似乎在减弱。
周五公布的中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，超出市场预期，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。
由于官方PMI调查侧重于大型企业，而财新调查侧重于中小型企业，两者有时走势会出现背离。值得注意的是，就企业规模看，官方制造业PMI的大型企业表现优于中小型企业，中型企业PMI为50.4，低于上月0.1个百分点；小型企业PMI为48.6，比上月上升2.2个百分点。统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，小型企业随着经营状况的好转，超过五成的企业反映融资难融资贵的问题。
财新/Markit提供的数据显示，采购数量指数、采购库存指数、产成品库存指数均回落0.8个百分点。部分厂商表示，库存下降是因为新订单增加，另外一些厂商则提到采取了相对审慎的库存控制策略。
其他分项数据中，产出指数虽然较上月回落0.4个百分点，但继续高于50临界值，仍是连续第九个月扩张，受访厂商普遍表示，产出扩张的原因是市场需求回升；新订单指数比上月回落0.3个百分点，但连续九个月扩张，客户需求面改善，新产品问世，促进了销售。
财新/Markit提供的新闻稿称，新出口订单指数虽然较上月回落，但连续三个月增长，并创下逾两年最长增长期，调查显示海外客户需求增强，新市场开拓提振了出口销售。
价格方面，出厂价格指数比上月下降1个百分点，投入价格指数比上月下降0.5个百分点，但都位于扩张区间。钟正生指出，虽然出厂价格和投入价格分数指数连续三个月下滑，但依然很高。
此外，就业数据回落0.1个百分点，处于景气指数以下，主因员工离职后没有填补空缺，以及厂商采取压缩规模措施，共同造成最近用工收缩；而对于积压工作指数上升，受访厂商普遍表示原因是新订单增加。
财新还公布了3月产出预期指数，较2月份的21个月高点回落，但乐观度仍然强劲，超过2016年整体均值（56.8）。市况改善、新产品发布、产能扩张计划皆被认为是厂商乐观的原因。
中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 陈君；审校 宿泱韫/曾祥进)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。