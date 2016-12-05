财新中国11月服务业PMI升至16个月高点 四季度经济料持稳

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月5日 - 新接业务量持续增长等带动财新11月中国服务业PMI升至16个月高点，四季度中国经济料将持稳；但经营者信心大幅下滑，预示明年的复苏之路仍将充斥着不确定性。
财新/Markit周一联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.7点至53.1，创2015年7月以来最高；当月综合PMI为52.9，持平于上月，仍为逾三年来高位。
“在11月服务业继续扩张的同时，制造业增长已经放缓。相较于结构改善，物价通胀似乎才是近来经济复苏的主要原因。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。他预计，四季度中国经济可能持稳。
Markit提供的新闻稿显示，通胀压力小幅上升，投入价格指数延续此前涨势，升至2015年2月来高点，受访企业表示，成本增加的原因是月内原料涨价和用工成本上升。
收费价格较上月小幅回升，部分受访企业因为投入成本增加而加价，而另外一些企业则表示市场竞争激烈，限制了整体定价力。
新业务增速小幅放缓，但仍维持在扩张区间。受访企业称，客户需求转强是11月新订单增长的主要动力。
就业指数则继续回升，并创18个月来高点。受访企业表示，增加用工与新业务开发有关，预期未来数月新业务将会继续增长。
体现未来一年前景的经营预期指数大幅降至13个月来最低，而且也是历史调查记录最低水平之一。不少企业表示市况相对疲弱，影响了增长预期。
此前公布的中国11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。不过，样本更偏重中小企业的财新制造业PMI则有所回落，意味着企稳基础尚不牢固，未来仍需稳增长政策给予支持。
中国摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊日前表示，受基建和房地产驱动，四季度中国经济改善几无悬念，全年实现6.6-6.7%的经济增速问题不大。在房地产调控和基建边际效应下降的背景下，明年二季度起中国经济可能面临新一轮挑战，全年经济增速或跌至6.5%以下。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。