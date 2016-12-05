财新中国11月服务业PMI升至16个月高点 四季度经济料持稳

路透北京12月5日 - 新接业务量持续增长等带动财新11月中国服务业PMI升至16个月高点，四季度中国经济料将持稳；但经营者信心大幅下滑，预示明年的复苏之路仍将充斥着不确定性。

财新/Markit周一联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.7点至53.1，创2015年7月以来最高；当月综合PMI为52.9，持平于上月，仍为逾三年来高位。

“在11月服务业继续扩张的同时，制造业增长已经放缓。相较于结构改善，物价通胀似乎才是近来经济复苏的主要原因。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。他预计，四季度中国经济可能持稳。

Markit提供的新闻稿显示，通胀压力小幅上升，投入价格指数延续此前涨势，升至2015年2月来高点，受访企业表示，成本增加的原因是月内原料涨价和用工成本上升。

收费价格较上月小幅回升，部分受访企业因为投入成本增加而加价，而另外一些企业则表示市场竞争激烈，限制了整体定价力。

新业务增速小幅放缓，但仍维持在扩张区间。受访企业称，客户需求转强是11月新订单增长的主要动力。

就业指数则继续回升，并创18个月来高点。受访企业表示，增加用工与新业务开发有关，预期未来数月新业务将会继续增长。

体现未来一年前景的经营预期指数大幅降至13个月来最低，而且也是历史调查记录最低水平之一。不少企业表示市况相对疲弱，影响了增长预期。

此前公布的中国11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。不过，样本更偏重中小企业的财新制造业PMI则有所回落，意味着企稳基础尚不牢固，未来仍需稳增长政策给予支持。

中国摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊日前表示，受基建和房地产驱动，四季度中国经济改善几无悬念，全年实现6.6-6.7%的经济增速问题不大。在房地产调控和基建边际效应下降的背景下，明年二季度起中国经济可能面临新一轮挑战，全年经济增速或跌至6.5%以下。（完）