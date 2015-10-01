9月财新中国制造业和服务业PMI均下行 经济增长压力不减

Reuters10月1日 - * 财新中国制造业PMI终值略上修，但仍为六年半最低

* 服务业PMI降至14个月低点

* 经济下行压力不减，三季度增速“破七”可能加大

路透北京10月1日 - 财新中国9月制造业PMI终值较初值略上修，但仍创下六年半最低水平；同时公布的服务业PMI扩张动力亦继续减弱，降至一年多低位。数据显示中国经济下行压力不减，三季度同比增速“破七”可能加大。

财新/Markit周四联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值为47.2，略高于初值47，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第七个月处在荣枯线下方，上月终值为47.3。

同日公布的服务业指数表现亦不尽人意，财新中国9月服务业PMI降至50.5的14个月低位，收费价格指数跌至逾三年低点，新业务和企业经营预期指数等也降至一年多最低。

“制造业到了结构转型的关键阶段，制造业供应过剩以及迟迟不能复苏的背后是需求疲软。”财新智库首席经济学家何帆称。

他并指出，服务业PMI仍在扩张区间，但较上月的51.5有所下滑。其中的就业指数明显改善，表明服务业继续发挥创造就业的优势。财新综合产出指数自上月的48.8降至48，不过综合就业指数较上月上升，说明正在进行的经济结构调整对就业的影响并不是很大。

Markit提供的新闻稿指出，制造业PMI产出指数明显萎缩是指数下滑的主要因素之一，该分项降至六年半低点，且已连续五个月在50之下。受访者称，行业状况恶化及需求不振，致使其缩减生产计划。

需求下滑也体现在新订单进一步下降之中，9月制造业新订单和新出口订单指数均连续第三个月处在50下方，其中前者为三年来最低水准，后者降幅更为明显，自上月的46.6降至44.6，创2009年3月以来最低。

随着产量的减少，制造业厂商在9月继续裁员，就业分项指数降至80个月最低，且已近两年在50下方。另一方面，产成品库存指数进一步上升，并创下2012年8月来最高。

价格方面的表现也不乐观，投入和出厂价格指数均下滑，两者在荣枯线之下已有14个月。

**服务业景气继续滑落**

服务业尽管仍处于扩张区间，但景气在9月继续滑落，新业务指数创下14个月低点，不过受访者称服务业放缓部分是受到抗战胜利日阅兵活动的影响。

Markit提供的新闻稿显示，服务业企业大幅降价以期刺激新订单，收费价格指数重归荣枯线之下，创下2012年6月以来最低，投入价格指数亦有所下滑。

市况相对疲弱削弱了一些企业对经营增长的预期，9月服务业经营预期指数降至16个月最低。不过就业指数较上月有所改善，已连续25个月扩张。

中国上半年经济增速维持在7%的年度目标位，但三季度开局并不佳，8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力。

知名投行--中金公司预计三季度GDP同比增速为6.5%，低于二季度的7%。分行业来看，预计金融行业增速放缓将最为明显，制造业其次；从需求来看，预计投资和外需最为疲软。

中金认为，政府将保持宽松货币政策并加大财政支出，以应对经济增长放缓。预计年内央行还将对称下调存贷款基准利率一次，幅度为25个基点，并下调存款准备金率两次，每次50个基点。财政政策方面，政府可能会加大投资力度以缓解经济增长的下行压力。

进入下半年来，中国政府稳增长政策继续加码，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长；财政支出进一步加快，提高债务置换额度；货币政策上，央行也在8月底推出利率和准备金率双降。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）