中国财新3月服务业PMI降至六个月低点 服务业保持扩张但步伐放缓

路透北京4月6日 - 中国3月财新服务业PMI降至六个月低位，新业务增速亦下滑至六个月最低，显示服务业扩张步伐放缓。综合财新制造业PMI看，中国经济稳步增长但增速趋缓，需警惕二季度出现转折信号。

财新/Markit周四联合公布，中国3月服务业采购经理人指数(PMI)较前月下降0.4点至52.2，创六个月低点；当月综合PMI则降至五个月低位52.1。

“中国经济在3月份继续扩张，但制造业和服务业增速均有所放缓。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，新业务增速放慢为经济前景蒙阴，投资者应密切关注二季度出现转折迹象。

Markit提供的资料显示，3月服务业新业务指数亦降至52.2，为去年9月以来最低。受访企业的报告显示，新产品开发和客户数量增长，促进了新业务的增长。

投入价格指数和收费价格指数则双双攀升，分别为2013年2月以来最高，和2015年8月以来最高。

投入价格方面，月内10%受访企业反映成本负担加剧，仅2%企业表示成本下降，成本上扬普遍与用工成本上升有关，也有部分企业提到原料价格上扬；收费方面，据受访企业反映，客户需求增强，投入成本上升，导致服务行业收费价格也有所上调。

此外，3月经营预期指数远超50临界值，显示业界对未来12个月的经营前景保持高度乐观，且为13个月来的次高值（仅次于1月份）。调查显示，市场规模扩张、客户需求改善、新项目开发等预期因素支撑了业界对前景的信心。就业指数继续在50以上，但微降至年内低点。

稍早公布的中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，降至51.2，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。

中国3月官方制造业和非制造业PMI则继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，超出市场预期，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）