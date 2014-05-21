中国政府高度关注在喀麦隆中方人员遇袭事件

路透北京5月20日 - 中国外交部周二称，中方政府高度关注目前在喀麦隆中国企业有关人员遇袭事，同时要求有关国家政府切实维护中方机构和人员在当地的安全，加强对他们的保护。

据官员及官媒称，一家中国企业在喀麦隆北部地区的营地5月16日夜间遭到疑似来自尼日利亚的博科圣地（Boko Haram）反叛分子袭击，造成至少一名喀麦隆士兵死亡，10名中国员工下落不明，据信是被劫持。

“我们正与喀麦隆等相关国家政府保持密切沟通，要求有关方面开展对中国企业人员的搜寻、营救工作，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说。

“我们也要求有关国家政府切实维护中方机构和人员在当地的安全，加强对他们的保护。”

中国驻喀麦隆大使馆证实，这起事件发生在瓦扎镇（Waza）附近的地区。该地区距离尼日利亚边境只有20公里，而博科圣地的大本营就在尼日利亚边境不远处的Sambisa森林。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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