中国政府高度关注在喀麦隆中方人员遇袭事件

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月20日 - 中国外交部周二称，中方政府高度关注目前在喀麦隆中国企业有关人员遇袭事件，同时要求有关国家政府切实维护中方机构和人员在当地的安全，加强对他们的保护。
据官员及官媒称，一家中国企业在喀麦隆北部地区的营地5月16日夜间遭到疑似来自尼日利亚的博科圣地（Boko Haram）反叛分子袭击，造成至少一名喀麦隆士兵死亡，10名中国员工下落不明，据信是被劫持。
“我们正与喀麦隆等相关国家政府保持密切沟通，要求有关方面开展对中国企业人员的搜寻、营救工作，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说。
“我们也要求有关国家政府切实维护中方机构和人员在当地的安全，加强对他们的保护。”
中国驻喀麦隆大使馆证实，这起事件发生在瓦扎镇（Waza）附近的地区。该地区距离尼日利亚边境只有20公里，而博科圣地的大本营就在尼日利亚边境不远处的Sambisa森林。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。