中国将停止使用劳教制度--报导

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透北京1月7日 - 中国中央电视台周一引述中央政法委书记孟建柱的话报导称，中国今年将停止使用劳教制度，这将是习近平领导的新一届政府进行改革的第一步。
中国官员曾承诺改革劳教制度。根据上世纪50年代开始实行的劳教制度，公安机关毋须经法庭审讯定罪，即可对疑犯投入劳教场所实行最高期限为四年的劳动教养。
央视在官方微博中引述孟建柱的话称，中央已研究，报请全国人大常委会批准后，今年停止使用劳教制度。
中国司法部并未立即回应路透的传真询问。
财新网也对孟建柱的话进行了报导。报导并未提到其他细节。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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