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时事要闻 | 2013年 1月 7日 星期一 19:41 BJT

中国将停止使用劳教制度--报导

路透北京1月7日 - 中国中央电视台周一引述中央政法委书记孟建柱的话报导称，中国今年将停止使用劳教制度，这将是习近平领导的新一届政府进行改革的第一步。

中国官员曾承诺改革劳教制度。根据上世纪50年代开始实行的劳教制度，公安机关毋须经法庭审讯定罪，即可对疑犯投入劳教场所实行最高期限为四年的劳动教养。

央视在官方微博中引述孟建柱的话称，中央已研究，报请全国人大常委会批准后，今年停止使用劳教制度。

中国司法部并未立即回应路透的传真询问。

财新网也对孟建柱的话进行了报导。报导并未提到其他细节。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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