中国部分放宽加拿大低酸油菜籽进口禁令

路透北京3月1日电（作者 牛淑萍/Ken Wills）---交易商周四称，中国出入境检疫局将允许国内油菜籽主产区部分油商进口加拿大低酸油菜籽，放宽因真菌病设置的进口禁令。

这一措施或在今年下半年实施，将进一步推动加拿大对华出口低酸油菜籽。加拿大是全球最大的低酸油菜籽/油菜籽出口国。