中国部分放宽加拿大低酸油菜籽进口禁令

国美电器预计去年度净利同比下降65-75% 惟下半年明显改善
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透北京3月1日电（作者 牛淑萍/Ken Wills）---交易商周四称，中国出入境检疫局将允许国内油菜籽主产区部分油商进口加拿大低酸油菜籽，放宽因真菌病设置的进口禁令。
这一措施或在今年下半年实施，将进一步推动加拿大对华出口低酸油菜籽。加拿大是全球最大的低酸油菜籽/油菜籽出口国。
由於供应吃紧，出口需求强劲，洲际交易所（ICE）加拿大低酸油菜籽期货2月间上涨11.6%，创2010年6月以来最大单月增幅。
一些交易商称，中国出入境检疫局将允许内蒙古、江苏、山东和浙江油菜籽主产区九个油商，进口加拿大低酸油菜籽。
交易商称，福建、广西和辽宁主产区以外的其它九个油商已获准继续进口加拿大低酸油菜籽。
中国因担忧真菌病破坏传染，自2009年对加拿大低酸油菜籽进口设限，仅允许其发货至远离中国主产区的地区。
加拿大政府称，2010年对华出口低酸油菜籽总额为18亿加元（合19亿美元）。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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