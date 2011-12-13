中国对加拿大退出《京都议定书》表示遗憾

路透北京12月13日电---中国外交部周二称，加拿大决定退出《京都议定书》"令人遗憾"，呼吁加方继续履行减排承诺。

加拿大周一成为首个宣布将退出《京都议定书》的国家。加拿大是能源生产大国，长期以来一直抱怨，该协议难以运作，因为许多排放大国被排除在外。

中国坚持认为，《京都议定书》仍需要作为国际社会碳减排努力的基础。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称："德班会议刚刚就《京都议定书》第二承诺期问题取得重要进展，加方选择在此时退出《京都议定书》，与国际社会的努力背道而驰，令人遗憾。"

"希望加方正视自己应尽的责任和义务，继续履行减排承诺，以积极和建设性的姿态参与国际社会应对气候变化的合作进程。"

新华社时评谴责加拿大退约的理由是"荒唐的，完全是推卸责任的借口"。

评论敦促加拿大"收回退约决定，重新回到《京都议定书》的旗帜之下，为全球减排事业做出积极贡献"。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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