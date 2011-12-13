中国对加拿大退出《京都议定书》表示遗憾

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月13日电---中国外交部周二称，加拿大决定退出《京都议定书》"令人遗憾"，呼吁加方继续履行减排承诺。
加拿大周一成为首个宣布将退出《京都议定书》的国家。加拿大是能源生产大国，长期以来一直抱怨，该协议难以运作，因为许多排放大国被排除在外。
中国坚持认为，《京都议定书》仍需要作为国际社会碳减排努力的基础。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称："德班会议刚刚就《京都议定书》第二承诺期问题取得重要进展，加方选择在此时退出《京都议定书》，与国际社会的努力背道而驰，令人遗憾。"
"希望加方正视自己应尽的责任和义务，继续履行减排承诺，以积极和建设性的姿态参与国际社会应对气候变化的合作进程。"
新华社时评谴责加拿大退约的理由是"荒唐的，完全是推卸责任的借口"。
评论敦促加拿大"收回退约决定，重新回到《京都议定书》的旗帜之下，为全球减排事业做出积极贡献"。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。