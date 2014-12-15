中国和加拿大将签署追赃协议

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月15日 - 在中国努力追捕外逃贪官之际，《中国日报》周一报导称，加拿大将与中国签署一份涉及追赃的协议，包括将涉嫌贪腐人员的非法所得返还中方。
为追捕外逃的贪官、企业高管及其非法所得，中国今年开展了“猎狐行动”。
但是出于对中国司法体系公正性和入狱服刑者处境的忧虑，西方国家不愿与中国签署引渡协议。
加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）在接受《中国日报》采访时表示，上述协议将涉及“将逃往加拿大的、尤其是涉嫌腐败活动的人士的非法所得及财产返还”。
加拿大外交部长John Baird的发言人承诺周一提供相关评论。
中国与39个国家签订了引渡协议，但不包括美国和加拿大。根据中国外交部的说法，美国和加拿大是经济犯罪嫌疑人最青睐的逃亡目的地。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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