专家称加拿大所受黑客攻击类似中国军方的手法

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华/多伦多7月31日（记者 David Ljunggren/Alastair Sharp） - 网络安全专家称，加拿大政府机构一敏感计算机网络近期遭到的入侵，与中国军方驻上海一支精英部队发动的网络攻击类似。

加拿大周二称，“一名非常老练、中国当局支持的黑客”入侵加拿大国家研究院（NRC）。这是加拿大首次公开指责中国进行黑客攻击。

中国方面周四对此作出回应，称加方在缺乏可信证据情况下对中国进行无端指责，这是不负责任的做法，中方对此坚决反对。

虽然加拿大没有披露相关网络攻击的细节，但CrowdStrike首席技术官Dmitri Alperovitch称，该网络攻击与绰号为“Putter Panda”的中国中国人民解放军61486部队发动的其他黑客攻击类似。他还称，这支部队有数千人员，从事卫星和航空航天工业方面的间谍活动。

“这当然看起来像是我们追踪的中国黑客当中的一人所为，我们以前曾在关注飞机制造商时看到过，”Alperovitch说。CrowdStrike是一家位于加利福尼亚州的安全技术公司。

加拿大前内阁部长Stockwell Day周四首次证实，中国黑客涉嫌曾在2011年入侵加拿大财政部和联邦政府国库局。(完)