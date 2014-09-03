中加低调举行高级别会议 磋商两国关系

路透渥太华9月2日（记者 David Ljunggren） - 加拿大和中国高官上周在渥太华低调会面，就两国关系进行磋商。中加关系最近严重恶化，可能影响加拿大总理哈珀11月的访华计划。

加拿大视中国为重要贸易伙伴国，哈珀2012年初访问中国，曾传递了加拿大希望成为中国石油供应国的想法。但近期发生的两起备受关注的事件，令两国的亲密关系受到影响。

7月末，加拿大指责中国黑客攻击其政府电脑。8月初，加拿大夫妇凯文·高（Kevin Garratt）和Julia Dawn Garratt因涉嫌从事间谍活动被中国当局拘押。

中国驻加拿大使馆网站发布的声明称，中国与加拿大第14次外交部政治与安全磋商于8月26日在加拿大渥太华举行，中国外交部部长助理郑泽光与加代理助理副部长尚茨共同主持磋商，并会见其他加拿大官员。

“双方就中加关系及共同关心的国际地区问题交换了意见，”声明称。

加拿大官员未曾对记者提及此次磋商。

路透记者未能立即联系到中国驻加拿大使馆及加拿大外长办公室就此置评，哈珀发言人未回复记者寻求置评的请求。

哈珀将前往中国出席11月10日-11日在北京举行的APEC峰会，中加双方本已草拟哈珀在峰会前后对中国城市进行为期三天访问的计划，但一位加拿大官员称此事目前无法确定。

“如果凯文·高夫妇仍被拘押，总理就很难做这件事，”这位要求匿名的官员说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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