加拿大输油管道建设拖延不影响中国投资

资料图片 能源公司Suncor在加拿大阿拉伯塔的油砂矿。 REUTERS/Todd Korol

路透卡尔加里5月4日电（记者 Jeffrey Jones）---中国驻加拿大大使章均赛周五称，阿尔伯塔（Alberta）至加拿大西海岸的输油管道建设拖延不会影响中国企业对加拿大能源行业的投资热潮。加拿大石油从西海岸运往亚洲。

章均赛对记者称，中国国有企业在加拿大油砂和页岩气公司和项目上的投资约为200亿加元（201亿美元），优先学习商业模式并获得盈利。

章均赛表示，中国从澳大利亚、卡塔尔和俄罗斯等国进口石油和天然气，因此来自加拿大的供应可以等。

“因为加拿大对国际投资开放，因此存在投资机会。中国企业会参与进来，获得一些份额，正如我所说的，向加拿大方面学习。”他说道。

“我们能够通过其他渠道买到资源和能源，渠道很多。但是我们也会在加拿大向中国出口油气资源问题上进行努力。未来几年将能实现。”

加拿大总理哈珀将出口石油至亚洲市场视为一项重要计划，但是通往西海岸的港口输油管道运力有限。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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