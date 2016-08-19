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时事要闻 | 2016年 8月 19日 星期五 10:11 BJT

加拿大总理特鲁多将访问中国 以期加强两国关系

路透渥太华8月18日 - 加拿大总理办公室周四称，总理特鲁多(Justin Trudeau)将对中国进行为期一周的正式访问，以期加强两国关系。

8月30日-9月6日访问期间，特鲁多还将赴杭州参加20国集团领导人峰会，亦将到访北京、上海和香港。

“此次出访，我将争取推动加中两国关系更加紧密、更加平衡，”特鲁多在声明中称。

20国集团领导人峰会将于9月4日和5日举行。(完)

(编译 王琛；审校 王丽鑫)

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