加拿大总理特鲁多将访问中国 以期加强两国关系

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透渥太华8月18日 - 加拿大总理办公室周四称，总理特鲁多(Justin Trudeau)将对中国进行为期一周的正式访问，以期加强两国关系。
8月30日-9月6日访问期间，特鲁多还将赴杭州参加20国集团领导人峰会，亦将到访北京、上海和香港。
“此次出访，我将争取推动加中两国关系更加紧密、更加平衡，”特鲁多在声明中称。
20国集团领导人峰会将于9月4日和5日举行。(完)
(编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。