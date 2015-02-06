加拿大人凯文·高涉嫌窃取中国国家秘密 已被刑事拘留

(本文由路透中文网编译提供)

记者 黄瑞黎/Megha Rajagopalan

路透北京2月5日 - 中国外交部周四表示，加拿大男子凯文·高（Kevin Garratt）因涉嫌窃取、刺探中国国家秘密罪，已被丹东市国家安全局采取刑事拘留强制措施，其妻子（同样为加拿大公民）则取保候审。

这为凯文·高正式被批捕铺平道路，他可能面临刑事指控。此案已经造成加拿大和中国关系紧张。

外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，“中国有关部门将依法办案，并依法保障两人的合法权益。”

两人的家人发表声明称，茱莉亚·高已获释，但在一年内被禁止离开中国大陆。

这对夫妇的律师James Zimmerman发表声明称：“（他们的）家人继续呼吁加拿大和中国人民共和国政府通过外交途径紧急解决此事。”（完）