中国恢复进口加拿大菜籽粕

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透温尼伯3月21日 - RichardsonInternational公司人士周五表示，中国已同意恢复从该公司进口加拿大菜籽粕，此为约一年来首见。
该公司亚太区助理副总裁Adrian Man表示，中国政府数周前同意恢复从Richardson进口菜籽粕和菜籽粕颗粒。
Man表示，中国在2013年开始新的登记程序，需要一一审批每家希望出口菜籽粕和菜籽粕颗粒的加拿大公司。其并称，他认为迄今只有Richardson获批。
加拿大其他生产菜籽粕的公司还有 Bunge Ltd (BG.N)、Archer Daniels Midland Co(ADM.N)、Cargill、Viterra 和Louis Dreyfus CorpLOUDR.UL。
目前尚无法立即取得ADM和Viterra置评。其他公司也无法联系到。
根据加拿大菜籽协会，中国在2012年进口30.3万吨的加拿大菜籽粕。美国是进口加拿大菜籽粕最多的国家。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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