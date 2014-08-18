中国驻加拿大大使撰文缓解双边紧张关系

路透渥太华8月15日 - 中国驻加拿大大使罗照辉周五撰文淡化突然恶化的中加双边关系。中加两国因针对中国黑客的指控以及中国逮捕一对加拿大夫妇而紧张。

《环球邮报》(Globe and Mail)网站周五刊登中国驻加拿大大使罗照辉署名文章。文章称，中加“两国之间难免磕磕碰碰”，但两国关系整体良好。他还表示中加“开展互利合作的前景和空间不可限量”。

他在文章中写道：“我们应聚焦务实合作，全力管控分歧，推动中加关系沿着正确轨道持续发展。”

加拿大政府上月底首次指控中国黑客入侵政府计算机网络。几天后，中国以涉嫌间谍罪拘押了一对加拿大夫妇。

这些事件可能会为加拿大总理哈珀11月的访华计划布下阴影。加拿大视中国为主要的贸易合作伙伴。

这篇文章的缓和语气与中国外交部针对黑客指控的强硬表态形成鲜明对比。

罗照辉强调：“为了两国人民的共同利益，中加没有什么困难不能克服。”

他表示，“随着两国人民交往愈加密切，难免出现一些违法个案，我们要循法处理好这些个案。”

他说：“我们不能以个案来否定、绑架双边全面关系。”

加拿大执政的保守党就对华政策存在意见分歧。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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